• Koeien drinken van slootwater in de Alblasserwaard.

Nuancering onderzoek waterkwaliteit door Naturalis Biodiversity Center

17 minuten geleden

Nieuws 77 keer gelezen

REGIO • Medio augustus maakte het Naturalis Biodiversity Center bekend dat de waterkwaliteit in de meeste sloten, plassen en waterwegen in de Alblasserwaard goed is. De onderzoekers hebben echter niet gekeken naar PFAS.

Kees van der Hel van de Sliedrechtse Actiegroep ‘Gezondheid vóór Alles’ voert al jaren actie tegen Chemours. Hij wijst erop dat mensen na lezing van het bericht over het onderzoek van het Naturalis Biodiversity Center ten onrechte de indruk zouden kunnen krijgen dat het wel goed zit met het Alblasserwaardse water.

Verkeerde been

Van der Hel: “De onderzoekers trokken de conclusie dat men de kwaliteit van het water ‘goed vindt scoren maar dat het wel beter kan omdat er toch nog een verhoogde fosfaatconcentratie is vastgesteld’. Hierdoor zouden de inwoners van de Alblasserwaard op het verkeerde been kunnen worden gezet en denken dat ze hun tuintjes en akkertjes wel weer kunnen besproeien.”

Niet gecontroleerd

Na lezing van het bericht zocht Van der Hel contact met Saskia Klumpers, onderzoeker Team NL Biodiversity & Society van Naturalis. Zij liet hem weten dat de onderzoekers het water niet op PFAS hebben gecontroleerd. “Het water is en blijft vooralsnog besmet met PFAS, dus met kankerverwekkende stoffen”, aldus Van der Hel.

Voor het eerdere bericht: https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/355774/waterkwaliteit-in-alblasserwaard-scoort-goed-maar-kan-beter