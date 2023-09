Den Hâneker met Streektent op Fokveedag in Hoornaar

32 minuten geleden

HOORNAAR • Den Hâneker is op zaterdag 16 september aanwezig op het Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.

De vereniging voor natuur- en landschapsbeheer is te vinden in de Streektent. Het thema voor dit jaar is ‘verbinding’.

“Verbinding met elkaar als boeren, burgers en buitenlui en verbinding met onze omgeving”, vertelt woordvoerder Margriet de Jong van Den Hâneker. “Wat groeit en bloeit er allemaal? Er is vaak veel meer te zien als dat we in eerste instantie denken. We gaan samen kijken hoe mooi onze omgeving is.”

Er is een plantenquiz, waarbij de app van Den Hâneker gebruikt kan worden.