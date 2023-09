Koepelkerk: ‘Keuze verkoop grasveld bij Plein 983 leidt tot zorgcentrum met veel toegevoegde waarde voor Arkel’

ARKEL • Het besluit om het grasveld bij Plein 983 te verkopen aan een projectontwikkelaar leidt volgens van de Koepelkerk in Arkel tot de komst van een zorgcentrum met veel toegevoegde waarde voor het dorp.

Dat stelt het moderamen van de PKN gemeente woensdag in een verklaring. De kerkelijke gemeente reageert daarbij op de ontstane commotie rond de verkoop van het stuk grond in het centrum van Arkel. Het ‘trapveldje’ wordt bij veel activiteiten in het dorp gebruikt en veel inwoners zien de komst van een zorggebouw op deze plek dan ook helemaal niet zitten.

Een online petitie om te protesteren tegen deze ontwikkeling leverde meer dan duizend handtekeningen op. De Koepelkerk krijgt in de reacties de nodige kritiek. Het moderamen stelt ‘vanwege een subjectief geschetst beeld omtrent de besluitvorming’ zelf openheid van zaken te willen geven.

Constructief en meedenkend

Al tientallen jaren zegt de kerkelijke gemeente in gesprek te zijn geweest met de gemeente. ‘Verschillende malen is gebleken dat we niet tot overeenstemming konden komen. We hebben daar veel tijd en energie in gestoken, we zijn zeer constructief en meedenkend geweest en er is van onze kant ook creatief over nagedacht, maar uiteindelijk is er vanuit de gemeente geen realistisch voorstel gekomen dat enigszins tegemoet komt aan de waarde van het perceel.’

Ook omwonenden hebben volgens de Koepelkerk niet een dergelijk voorstel gedaan. ‘Het laatste initiatief is geweest om medewerking te verlenen aan het realiseren van een Cruijff-court. Ondanks onze zeer meewerkende houding is ook dat niet gelukt.’

Zorgvraag

Daarom is de kerkelijke gemeente gaan kijken welke maatschappelijke bestemming Arkel ten goede zou kunnen komen. ‘Er blijkt behoefte, met name voor oudere inwoners met een zorgvraag, aan geschikte woonruimte in het dorp. Onderdeel daarvan is dat oudere inwoners die dat willen dan in het dorp kunnen blijven wonen.’

De zoektocht naar een projectontwikkelaar om hier invulling aan te geven leidde naar de SVE Group uit Loosdrecht, die volgens de kerk ‘ervaring heeft met de ontwikkeling van grotere (zorg)projecten en bekend staat als een stabiele en gezonde partij. Besloten is een zorgcentrum te ontwikkelen voor alle inkomensgroepen.’

Gezond fundament

Tijdens een bijeenkomst voor gemeenteleden is dit in mei gedeeld. ‘We hebben er vertrouwen in dat de door ons gemaakte keuzes zullen leiden tot een zorgcentrum met veel toegevoegde waarde voor het dorp. De opbrengst zorgt voor de kerk voor een gezond fundament voor de langere termijn. Onderdeel daarvan is het voornemen om ons ook in de toekomst in te zetten voor

andere initiatieven die het dorp ten goede komen.’