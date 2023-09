Nieuwe locatie voor kleinschalige opvang asielzoekers

1 uur geleden

Nieuws 269 keer gelezen

GORINCHEM • In samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een nieuwe locatie gevonden voor een kleinschalige opvang voor 150 asielzoekers. Hierdoor kan de opvanglocatie in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat voor het einde van 2024 haar deuren sluiten. De nieuwe locatie is gelegen op het bedrijventerrein Oost II aan de Buys Ballotstraat 9.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om een kleinschalige opvang te realiseren. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel van het college.

Nieuwe opvanglocatie

De afgelopen jaren zijn 300 asielzoekers opgevangen in het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk. De gemeenteraad besloot eind 2022 dat deze opvanglocatie tot uiterlijk eind 2024 gebruikt mag worden. Daarnaast stelde de gemeenteraad dat er vanaf dan kleinschalige opvang gerealiseerd moet zijn, waarbij voor een langere tijd een kleinere groep mensen kan worden opgevangen in Gorinchem.

Het terrein van de nieuwe opvanglocatie is eigendom van de gemeente. Volgens het bestemmingsplan is het terrein nu bestemd als bedrijventerrein. Om de kleinschalige opvang mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan tijdelijk aangepast voor de ontwikkeling van deze maatschappelijke voorziening. Hierdoor wordt het mogelijk om gedurende maximaal 10 jaar asielzoekers op deze locatie op te vangen. Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie van de tijdelijke verblijfslocatie. Na 10 jaar krijgt het terrein de oorspronkelijke bestemming terug en wordt het terrein weer een bouwkavel.



Omwonenden geïnformeerd

Omwonenden en bedrijven in de omgeving van de Buys Ballotstraat zijn via een brief geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Direct omwonenden en aangrenzende bedrijven zijn daar waar mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Ook de omwonenden van het voormalig belastingkantoor hebben een brief ontvangen over de ontwikkelingen rondom de nieuwe huisvesting.