Overeenkomst: ‘Obs Giessen-Oudekerk zal klaar zijn in 2024’

1 uur geleden

Nieuws 223 keer gelezen

GIESSEN-OUDEKERK • De gemeente Molenlanden en De Waard Ontwikkeling B.V. tekenden vorige week de ontwikkelovereenkomst voor de realisatie van de openbare basisschool in Giessen-Oudekerk.

Bram Visser, wethouder Molenlanden, en Edwin van den Heuvel van De Waard Ontwikkeling B.V. zetten hun handtekening. Bij de voorbereidingen zijn de locatiemanager van de school, O2A5, de Dorpsraad en St. Dorpsboerderij betrokken.

Ooit begonnen als inwonersinitiatief, is het nu zover dat de bouwplannen een volgende fase ingaan. De haalbaarheid van het project is inmiddels planologisch en financieel gewaarborgd.

Ronald van Someren, voorzitter van de Dorpsraad: “Het heeft de nodige tijd en energie van Oudkerkers en leerkrachten gekost, maar het resultaat wordt een aanwinst voor Giessen-Oudekerk. De basisschool krijgt een geheel eigen én groen karakter. Iedereen is welkom en er is en blijft veel aandacht voor zowel de leerlingen als ouders. En dat dit aanspreekt zien we nu al terug in een groeiend aantal leerlingen.”

Op de huidige locatie van de school komen naast het schoolgebouw en het plein elf koopwoningen: zes rijwoningen, twee 2 onder 1-kap woningen en drie (gelijkvloers)woningen. Allereerst worden de school en het aangrenzende schoolplein gerealiseerd. Naar verwachting wordt de school nog in 2024 opgeleverd. Bij de basisschool komt ook weer een moestuin en een verblijf voor (kleine) dieren. De bouw van de naastgelegen woningen start later.