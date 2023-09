Lyceum Oudehoven start met zorghavo om jonge havisten kennis te laten maken met de zorg

GORINCHEM • Lyceum Oudehoven in Gorinchem is dit schooljaar gestart met de zorghavo.

Vrijdag was er een startevent waaraan de eerste leerlingen die voor de zorghavo gekozen hebben (23) en alle partners (de grote zorginstellingen in Gorinchem e.o. en twee hbo instellingen (Avans Hogeschool en Christelijke Hogeschool Ede) deelnamen.

Lyceum Oudehoven heeft een curriculum ontwikkeld voor de vierde en vijfde jaar havisten waarbij ze kennismaken met het werken in de zorg. Zorgpartners uit de regio hebben een groot aandeel in het programma door het geven van gastlessen en zij laten leerlingen praktijkervaringen opdoen bij de zorginstellingen.

‘Met de hbo-instellingen zorgen we voor betere doorlopende leerlijnen en een betere oriëntatie op de verschillende zorgopleidingen van het hbo’, stelt Lyceum Oudehoven in een persbericht.

Startevent

Tijdens het startevent hebben alle leerlingen met de betrokken partners een tour gemaakt langs de zorgorganisaties. Wethouder Eva Dansen van Gorinchem ontving hen op het gemeentehuis in Gorinchem. Daar werd een intentieovereenkomst getekend met Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid Holland Zuid.

Daarna was er een bezoek aan de onderwijsinstellingen in Dordrecht en Breda. In Dordrecht kregen alle aanwezigen een minicollege over communicatie en daarna gingen de leerlingen met de zorgpartners in gesprek om de communicatievaardigheden te oefenen.

In Breda kregen de leerlingen drie workshops: oefenen met venapunctie, het diagnosticeren van robot George en uitproberen van allerlei vormen van zorgtechnologie, zoals VR brillen en technologie om mensen in beweging te krijgen.