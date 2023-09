Tweede Kamerleden op thema-avond over woningmarkt

1 uur geleden

Nieuws 196 keer gelezen

ALBLASSERDAM/SLIEDRECHT • SGP-jongeren Alblasserdam-Papendrecht organiseert op vrijdag 15 september samen met de commissies Merwestreek, Ambacht en Molenlanden een thema-avond over de woningmarkt. Zowel Tweede Kamerleden als lokale politici komen aan het woord.

Alblasserdams SGP-fractievoorzitter Jaco Brand (zelf projectontwikkelaar) en wethouder Ton Spek (Sliedrecht) gaan eerst in gesprek over de ontwikkelingen binnen de woningmarkt, de bouwplannen in onze regio en de moeilijkheden voor jongeren. In het tweede deel van de avond gaan Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Pieter Grinwis (CU) in debat over dit onderwerp op landelijk niveau.

Tijdens de avond is er veel ruimte voor interactiviteit door middel van een quiz, stellingen en de mogelijkheid om de sprekers vragen te stellen. Zowel het eerste als het tweede deel van de avond staat onder leiding van Florian Pronk.

De avond vindt plaats in de Boazkerk in Sliedrecht (Rondo 325) en begint om 20:00 met een inloop vanaf 19:30. Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom. Aanmelden kan via https://sgpjap.nl/woningmarkt.