Veel belangstelling voor WK Druifverschieten in Ameide

1 uur geleden

AMEIDE • Aan deelnemers geen gebrek, donderdagmiddag op het terras van Open Vensters in Ameide. In samenwerking met de Oranjevereniging hield het team welzijn in de feestweek het WK Druifverschieten.

Een goede 45 deelnemers, jong en oud, streden om de bekers. Van 0,55 cm tot 13,2 meter vlogen de druiven over het terras en werd het wereldrecord verpulverd. Eerste werd Albert Hooikaas, tweede Arie Verwolf (met slechts een verschil van 4 cm), en derde Jan de Bie.