Demonstratie slipjachtvereniging De Veluwe Hunt pareltje in pauzeprogramma Fokveedag

HOORNAAR • Hoornaar is zaterdag 16 september het middelpunt van de streek. Nadat Fokveedag Boerenlandfeest zowel in 2020 als in 2021 vanwege de coronapandemie werd afgelast en vorig jaar weer kon worden opgepakt, is de organisatie nu klaar voor de 109e editie van het grootste agrarische evenement van Midden-Nederland. Met als grootste blikvanger in het altijd drukbezochte pauzeprogramma, met ditmaal een demonstratie van slipjachtvereniging De Veluwe Hunt.

Als de weersomstandigheden meewerken, rekent het bestuur op om en nabij de 10.000 bezoekers. En dat zijn lang niet allemaal boeren. Ook burgers en buitenlui kunnen zich op Fokveedag Boerenlandfeest uitstekend verpozen.

Het is voor de tweede keer dat de Fokveedag zal plaatsvinden op de derde zaterdag van september, voortaan de vaste datum.

Rundveekeuring

De rundveekeuring (in 2023 gewonnen door Bons Holsteins Koba 245 van maatschap Bons uit Ottoland) mag dan nog altijd het hart van de Fokveedag vormen, de toevoeging Boerenlandfeest staat er niet voor niks. Er is véél meer te beleven dan het voorbrengen van koeien in de ring.

Er zullen ongeveer 110 zwartebonte en ruim 30 roodbonte koeien worden gekeurd. Voor de ‘keuring gewoon’ zijn 53 koeien ingeschreven. De inzenders van het rundvee zijn grofweg afkomstig uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, West Betuwe, Krimpenerwaard en het Land van Heusden en Altena.

De jaarlijkse nationale keuring van het Belgisch Witblauw Stamboek wordt ditmaal ook in Hoornaar gehouden. Een extra trekpleister voor de liefhebbers van rundvee. Belgisch Witblauwen worden voornamelijk gehouden voor het vlees; het ras is bekend om zijn economische kwaliteiten.

Deels overdekt

Het evenemententerrein aan de Dorpsweg in Hoornaar is in totaal bijna zeven hectare groot, waarvan circa 6000 vierkante meter overdekt is. Eén van de trekpleisters is de warenmarkt, die grotendeels is volgeboekt. Daarnaast staan er zo’n 75 standhouders, variërend van mechanisatiebedrijven tot makelaars en van verzekeringsmaatschappij tot voerleveranciers.

Pauzeprogramma

Wie Fokveedag Boerenlandfeest zegt, zegt in één adem ook: middagpauzeprogramma. Geen wonder, want spektakel is jaarlijks gegarandeerd. Ook in 2022 weer. Tussen 12.00 en 13.15 uur krijgt het publiek drie optredens voorgeschoteld.

Het showteam van De Bonte Shetlander Hoeve uit Arkel zal het streeknummer verzorgen.

Met Annebeth Kubbe heeft de organisatie van Fokveedag Boerenlandfeest een wereldtopper in de voltige in huis gehaald. De Noordelose zal, zo kun je wel stellen, optreden voor eigen publiek.

Annebeth Kubbe heeft in samenwerking met de Belgische voltigeclub ‘Hosewol-Proost’ speciaal voor de 109e Fokveedag een voltigeshow gemaakt. De oudere voltigeurs die meedoen zijn internationale atleten die meedraaien in de top en de jongere voltigeurs die naar Hoornaar komen hebben de ambitie om de topsport in te gaan.

De Veluwe Hunt

Grootste trekpleister is de komst van slipjachtvereniging De Veluwe Hunt. Honden, ruiters (in een rode jachtrok met gele kraag) en amazones (in een blauwe jachtrok met gele kraag) zorgen voor een bont spektakel. De honden bepalen het tempo van de jacht. Het ‘Three cheers fort he Huntsman’ zal het jachtceremonieel beëindigen. Maar de essentie van het spel ligt in het samenspel van ruiter/amazone en paard bij het volgen van de meute en vervolgens het onderlinge contact tussen de deelnemers en toeschouwers.

Streektent

Midden in de Streektent liggen de goudgele kazen te glanzen. Naast de kaas zijn ook vele andere verse, regionale producten te vinden in de Streektent.

Verder aanwezig in de Streektent o.a.: atelier Wiebe van der Zee, PuurStreekwol, Kerkuilenwerkgroep Alblasserwaard, Stichting Duurzaam Molenlanden, diverse historische verenigingen en de werkgroepen van Den Hâneker.

Bij of in de Streektent wordt er voor de jongste bezoekers van de Fokveedag drie keer een meet and greet georganiseerd met Fien en Teun, de vrolijke boerenkinderen van avonturenboerderij Molenwaard.

Meet and greet om:

• 11:00-11:30 uur

• 13:30-14:00 uur

• 14:30-15:00 uur

Kleurwedstrijd

Fien en Teun staan ook op de kleurplaat van de kleurwedstrijd die Wasko houdt in samenwerking met Fokveedag Boerenlandfeest.

Boerenkaas

Een Fokveedag Boerenlandfeest zonder kaas is geen Fokveedag. En dus zal de kaascommissie weer prominent aanwezig zijn op zaterdag 16 september in Hoornaar.

De kazen worden vrijdag 15 september van 10:00 tot 12:00 uur gekeurd in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Dit gebeurt door keurmeesters van de Bond van Boerderij en Zuivel. Op de Fokveedag zelf is de kaascommissie te vinden in de streektent. De beste kazen kunnen worden geproefd. De eigenaar van de volgens het publiek lekkerste kaas wint een beker.

En verder:

• Landbouwmachines

• Voorlichtingsstands

• Presentatie van geiten- en schapenrassen

• Premiekeuring fokvereniging Meerkerk en Omstreken (Shetlandpony’s)

• Kinderplein

• Veiligheidsmarkt gemeente Molenlanden met o.a. een nagebootste hennepkwekerij en veteranen met oude legervoertuigen en een veldkeuken.

Info

De 109e Fokveedag Boerenlandfeest wordt op zaterdag 16 september gehouden in Hoornaar en duurt van 09.00 tot 16.00 uur. De entreeprijs bedraagt 12,50 euro (vanaf dertien jaar); kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang. Aan de kassa’s kan worden gepind.

Parkeren is gratis. Volg de bebording.

