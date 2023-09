• Op de tekeningen van Sliedrecht-Noord van de gemeente is Wijngaarden niet in beeld. De klankbordgroep heeft de tekening van het plan Sliedrecht-Noord over Google Maps gelegd, zodat Wijngaarden wel in beeld is.

Wijngaarden bezorgd over plannen Sliedrecht-Noord en asielzoekerscentrum

WIJNGAARDEN • Een ruime meerderheid van de inwoners van Wijngaarden is tegen het nieuwbouwplan Sliedrecht-Noord, met name wat betret de hoogbouw. Ook geven zij de voorkeur aan meerdere kleine azc-locaties in Sliedrecht boven het geplande asielzoekerscentrum in de polder, tussen Sliedrecht en Wijngaarden.

Dat blijkt uit een enquête van Klankbordgroep Wijngaarden. Deze werd door meer dan de helft van de inwoners ingevuld. ‘Het geeft daarmee een goed beeld van wat er over deze plannen lee?? in het dorp en de directe omgeving’, stelt de klankbordgroep in een persbericht.

Uit de beantwoording blijkt dat het nieuwbouwproject Sliedrecht-Noord met meer dan 1500 woningen en de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum de inwoners grote zorgen baart. ‘Als de plannen doorgaan wordt het open polderlandschap deels gevuld met woningen. Laagbouw, maar ook hoogbouw tot maar liefst zes lagen hoog.’

Een ruime meerderheid van de inwoners van Wijngaarden is tegen de bouwplannen. ‘Nog meer inwoners zijn tegen de hoogbouw, waardoor het open karakter van de polder voorgoed zal worden aangetast.’

Verkeersdrukte

Wijngaarden is ook erg bezorgd over de gevolgen voor verkeersdrukte en verkeersveiligheid. ‘Een plan met 1.500 woningen of meer zorgt voor een flinke toename van verkeer. Een deel van dat verkeer zal richting Utrecht gaan over de provinciale weg N482, die het dorp Wijngaarden ter hoogte van het Oosteinde doorkruist.’

‘Deze kruising is op dit moment in de spits toch al een gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers en dat zal alleen maar erger worden. Ook het verkeer op de route viade Tolsteeg van en naar Sliedrecht wordt naar verwachting veel intensiever met daardoor veel meer sluipverkeer door het lintdorp Wijngaarden. Zeker nu de plannen voor de verdere verbreding van de A15 zijn uitgesteld, wordt verwacht dat men nog meer gebruik gaat maken van sluiproutes.’

Grootschalig centrum

Met betrekking tot het asielzoekerscentrum blijkt uit de enquête dat de meeste inwoners van Wijngaarden de voorkeur geven aan kleinere azc-locaties binnen de bebouwde kom van Sliedrecht boven een grootschalig centrum in de polder. ‘Binnen Sliedrecht zijn ook meer voorzieningen op loop- en fietsafstand.’

Bij een groot asielzoekerscentrum nabij de Tolsteeg of de Kweldamweg verwacht men vooral problemen met betrekking tot veiligheid. ‘Heel veel kinderen fietsen hierlangs op weg naar school of sportvereniging. Niet alleen uit Wijngaarden, maar ook uit de achterliggende dorpen.’

De Klankbordgroep Wijngaarden presenteert de uitslag van de enquête komende week bij de gemeenteraad Sliedrecht en gaat ervan uit in constructief overleg te blijven over deze onderwerpen met wethouder Spek van Sliedrecht. De uitslag van de enquête is te vinden op de website klankbordwijngaarden.nl.