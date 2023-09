Dosko wint het IJssel & Lek Jeugdvolleybaltoernooi in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Het team van Dosko heeft zaterdag de verenigingsprijs gewonnen bij het IJssel & Lek Jeugdvolleybaltoernooi, dat gehouden werd in sporthal De Klipper in Nieuw-Lekkerland.

De wedstrijden waren voor CMV, C, B en A Jeugd. Gedurende de dag was er veel publiek aanwezig om de ploegen aan te moedigen. In de sporthal was het wel erg warm, ondanks alle open deuren.