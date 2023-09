Eerste Gorinchem Pride 16 september van start

GORINCHEM • De eerste Gorinchem Pride vindt zaterdag 16 september plaats.

Naast de Pride zal er ook een roze viering in de Lutherse Schuilkerk gehouden worden en zal er een Pride March zijn. Voor de derde keer wordt de ‘So you think you can drag verkiezing’ gehouden.

De March start op de dag van de Pride vanaf het stadhuis. Vanaf 11:00 uur gaat de route door de binnenstad naar de Vijfde Uitgang, waar de Pride zelf gehouden wordt. Vanaf 10.00 uur kunnen bezoekers de informatiemarkt bezoeken aan de Dalem Wal, waarnaast informatie over Pride ook diverse kramen zijn waar workshops gegeven gaan worden.

Roze viering

Tijdens de eerste regionale Pride in Gorinchem wordt aandacht gevraagd voor de positie van diverse groeperingen binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. In samenwerking met de Johanneskerk en Het Oosterlicht is er voorafgaande aan de Pride om 10.00 uur een roze viering in de Lutherse Schuilkerk aan de Langendijk 72.

Om 12.00 uur zullen de poorten geopend zijn van terrein CSG De Bunker, Vijfde Uitgang 3 -5. Op het podium zal er de dragverkiezing van ‘So you think you can drag’ gehouden worden. De opening van deze verkiezing is om 13:00 uur met een aantal toespraken. De verkiezing is tot 18:00 uur, met diverse pauzes.