Mysterieuze deelnemers onthuld tijdens The Masked Oudkerkerker

38 minuten geleden

Nieuws 220 keer gelezen

GIESSEN-OUDEKERK • The Masked Oudkerker was woensdag 6 september een groot succes in de feesttent in Giessen-Oudekerk.

Bezoekers konden raden wie er in het brandweerpak zat of wat de ware identiteit was van de leeuwenkoning. Het werd een geslaagde avond, met een volle feesttent, enthousiaste mysterieuze deelnemers en een geweldig publiek. “Een unieke avond waar nog lang over gesproken gaat worden in ons dorp”, vertellen de organisatoren van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk.

Op de foto staan de The Masked Oudkerkers met v.l.n.r. Gerrit van den Heuvel sr., Piet de Kreij, Carla van der Zwaan, ds. Pim Verhoef, Aukje van Dijk, Loes Hak, Marijke Klomp, Teus de Wit, wethouder Bram Visser en burgemeester Theo Segers.