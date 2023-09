Bettine uit Meerkerk te zien in ‘Ik Mis Je’

MEERKERK • In het tv-programma ‘Ik Mis Je’ zal de Meerkerkse Bettine te zien zijn, op vrijdag 8 september.

De jongste broer van Bettine uit Meerkerk, Han, ligt in Meerkerk begraven. In de uitzending van morgen vertelt ze openlijk over haar broer, zijn leven en zijn dood, maar ook over het rouwproces dat daarna ontstond.

Het programma wordt op 8 september, om 16:30 uur uitgezonden op NPO 2.