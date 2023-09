Eerste mini festival voor hoogbegaafden en hoogsensitieven in Gorinchem

GORINCHEM • EnergIQ Talent uit Hoogblokland en XoXo’s houden zondag 17 september het eerste HSP en HB mini festival in Gorinchem.

Het is een ontmoetingsplek voor hsp’ers (hoogsensitieve personen) en hb’ers (hoogbegaafden). De entree is gratis. Er zijn diverse workshops, zoals kinder- en volwassenyoga (in aparte sessies), mindful games voor kinderen en de kracht van thee. Vooraf opgeven wordt aangeraden: Gaby van Puffelen van EnergIQ Talent op 06-11830554.

Daarnaast zijn er activiteiten en informatie rondom hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid (onder andere de kenmerken, onderpresteren, hulp en advies bij (dreigend) thuiszitten, omgang met temperamentvolle hoogbegaafde kinderen), MNRI Reflexintegratie en mindful wonen.

Er is een kinderactiviteitenplein met geode kraken en slijm maken. Er is een verhard speelveld voor een potje voetbal of basketbal en een kleine trampoline.