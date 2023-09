Geslaagd dagje uit gasten Zonnebloem Nieuw-Lekkerland naar Beekse Bergen

NIEUW-LEKKERLAND • Tientallen gasten en vrijwilligers van de afdeling Nieuw-Lekkerland van de Zonnebloem gingen woensdag mee met het dagje uit.

Onderweg was er een tussenstop voor koffie en een pannenkoek. Daarna ging de reis naar het safaripark De Beekse Bergen. Daar kwam een ranger in de bus, die tijdens een rondrit alles over het park en de dieren vertelde.