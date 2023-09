Nieuwe zuivering Oasen in Nieuw-Lekkerland genomineerd voor innovatieprijs

37 minuten geleden

Nieuws 138 keer gelezen

REGIO/NIEUW-LEKKERLAND • Drinkwaterbedrijf Oasen is genomineerd voor de beste technologische innovatie van 2023.

Wetenschappelijk tijdschrift KIJK organiseert deze prijs voor de achtste keer. Op de nominatielijst staat de membraanzuivering die Oasen dit jaar opende in Nieuw-Lekkerland. Dit is het eerste zuiveringsstation in Nederland dat volledig met membranen drinkwater maakt, waarmee alle ongewenste stoffen uit het water gehaald worden.

Sinds 2016 houdt KIJK de jaarlijkse wedstrijd ‘het beste tech-idee’ om een pluim te geven aan technische innovaties op eigen bodem. Er zijn twee prijzen te vergeven: een jurywinnaar en een publiekswinnaar. Klanten van Oasen kunnen hun drinkwaterbedrijf helpen aan de publieksprijs door te stemmen. Het uitbrengen van een stem gaat eenvoudig en anoniem. De nominatie van Oasen is te vinden op www.kijkmagazine.nl/tech2023. De stemperiode loopt tot en met 6 oktober.

Nieuwe manier

In juni 2023 opende Oasen in Nieuw-Lekkerland het eerste zuiveringsstation dat al het water zuivert met membranen. Meer dan 10 jaar aan onderzoeken, testen en bouwen ging eraan vooraf, voordat deze mijlpaal kon worden bereikt. Samen met het zuiveringsstation in Langerak levert dit nieuwe station drinkwater aan de inwoners van Papendrecht, Alblasserdam en Kinderdijk. Momenteel wordt in Kamerik gebouwd aan een vergelijkbaar zuiveringsstation met membranen. Dit station zal het drinkwater leveren voor de regio Nieuwkoop.

Membraanzuivering

Zuiveren met membranen is een andere manier van zuiveren dan dat we in Nederland gewend zijn. Een membraan is te vergelijken met een hele fijne zeef. Het grondwater wordt onder hoge druk door de minuscule gaatjes van de zeef geperst. Alleen puur water blijft dan over. Alle andere stoffen, zoals industriële stoffen of zout, worden uit het grondwater gefilterd. “Hiermee hebben we een toekomstbestendige techniek in huis, zodat we ook voor komende generaties schoon en betrouwbaar drinkwater kunnen blijven leveren”, aldus Oasen.