Hulpgoederen naar Moldavië: “Nieuwe generatie moet op eigen benen komen te staan

1 uur geleden

Nieuws 213 keer gelezen

ASPEREN • Arie de Ridder uit Asperen en Arie van der Meijden uit Herwijnen vertrekken op 18 september met een trailer vol hulpgoederen naar Moldavië. 2400 kilometer rijden ze in drie dagen, om kleding, schoenen, matrassen, rollators, rolstoelen, schoolspullen, gereedschap, fietsen en nog veel meer langs te brengen. Het wordt hun 5e humanitaire reis in twee jaar, als vrijwilligers voor stichting Movu-Moldava uit Brakel, een hulporganisatie die werkt in de armste regio’s van Zuid-Moldavië.

Onbeschrijfelijke armoede

“Moldavië is het armste land van Europa”, opent Arie de Ridder. “Ze leven er in bouwvallige, verkrotte huisjes, stromend water of riolering ontbreken vaak. Zomers zijn bloedheet en in de winter is het er juist steenkoud en is het voedsel schaars.” Arie van der Meijden vult aan: “We hebben tijdens onze reizen naar Moldavië een onbeschrijfelijke armoede gezien. Ouderen, alleenstaande moeders en kinderen die leven in de meest erbarmelijke omstandigheden. Het laad een diepe indruk achter en je moet wel van steen zijn als deze beelden je niet raken.”

Achterblijvers

De twee vrijwilligers zijn dan ook gemotiveerd om een groot transport, veilig naar Moldavië over te brengen. “Je ziet de mensen gewoon stralen als we met onze truck en trailer vol hulpgoederen de kleine dorpen in rijden”, aldus De Ridder. “De wegen zijn vaak erg slecht, soms moeten we zelfs stapvoets rijden tot we op de plaats van bestemming zijn.” Volgens de mannen zijn veel gezinnen in het land gebroken, halve generaties zijn naar het buitenland vertrokken, gevlucht voor armoede op zoek naar werk. “Movu-Moldova biedt via lokale kerken hulp aan de achterblijvers, vaak kwetsbare ouderen en kinderen. We zien geleidelijk verandering ontstaan. Steeds meer mensen steken de handen uit de mouwen. Er is toekomst voor jonge mensen in dit vergeten land.”

Transporten en hulp

Movu-Moldova zamelt zelf alle spullen en al het geld in voor hun projecten in Moldavië. Het afgelopen jaar heeft de stichting 18 humanitaire transporten naar Moldavië georganiseerd. Daarnaast financiert Movu-Moldova warme lunchmaaltijden op 4 scholen voor 100 kinderen, voor ouders die het niet kunnen betalen. Ook heeft Movu-Moldova voor 50 kinderen naschoolse opvang en organiseren ze kinderkampen omdat er verder weinig te doen is in de zomer.

Onbezoldigde vrijwilligers

Ook kleinschalige verbouwingsprojecten inclusief sanitair, stromend water en riolering op scholen en sociale centra worden gefinancierd, en een kindertehuis krijgt ondersteuning. “We zijn niet op zoek naar complimenten en waardering”, aldus Rob Hendriks, voorzitter van de stichting. “We zijn allemaal onbezoldigde vrijwilligers, veelal met een christelijke achtergrond uit de regio. Het enige wat ons drijft, is de bevolking in Moldavië middels onze projecten te helpen. Afgelopen winter mochten we duizend voedselpakketten verspreiden, evenals brandstof, kolen en hout bij eenzame, arme en kwetsbare ouderen en gezinnen. Deze hulp is van onschatbare waarde voor deze mensen”

Rob Hendriks: “We zijn nu nog druk bezig met noodhulp, maar uiteindelijk willen we bereiken dat generaties op eigen benen kunnen gaan staan. Een verandering van denken en mindset is daarvoor nodig, ik geloof er heilig in dat ze dat uiteindelijk gaat lukken.”

Meer informatie is te vinden via https://movu-moldova.nl..