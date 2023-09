Belangstellenden welkom bij Oogstdag vezelgewassen in Meerkerk (nieuwe datum)

MEERKERK • Tijdens de Oogstdag van vezelgewassen in Meerkerk zijn belangstellenden dinsdag 12 september vanaf 13.00 uur welkom aan de Grote Kanaaldijk 18. Dit komt in de plaats van de eerder geplande Oogstdag eind augustus, die niet doorging.

Tevens zijn er demo’s opgesteld om te zien hoe de gewassen, geteeld door Jan Versluis, uiteindelijk kunnen worden toegepast. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Voor meer informatie: Jan Versluis, 06-2734 1034.

De Oogstdag is de aftrap van meerdere bijeenkomsten in de regio. Tijdens de Fokveedag in Hoornaar, op zaterdag 16 september, is er bijvoorbeeld om 11.00 uur een presentatie van Building Balance.