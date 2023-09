Extra opvangplekken nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne

MOLENLANDEN • Molenlanden verlengt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Groot-Ammers met een jaar en zoekt naar meer plekken voor deze doelgroep. Het kabinet verwacht met de naderende winter een toestroom van meer vluchtelingen.

Vanwege de verwachte toename van vluchtelingen uit Oekraïne heeft het kabinet de eerdere vraag om 90.000 plekken afgelopen maand verhoogd met 7.000. Het verhoogde aantal plekken is nodig per 1 februari 2024. Op basis van de nieuwe prognose gaat de Rijksoverheid uit van een netto instroom van 325 vluchtelingen uit Oekraïne per week.

Taak regio

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft momenteel 2500 plekken van de taakstelling van 2900 gerealiseerd. Het Rijk roept de regio op om op zijn minst die 2900 plaatsen te gaan aanbieden. Aangezien Molenlanden niet tot de zwaarst belaste gemeenten behoort, vraagt de veiligheidsregio aan Molenlanden om meer te doen. De gemeente onderzoekt dat.

Op dit moment vangt Molenlanden 246 Oekraïners op. In de gemeentelijke opvang aan de Wilgenweg in Groot-Ammers wonen 66 personen. Particulieren bieden voor 180 personen een plek.

Statushouders

Naast vluchtelingen uit Oekraïne moet Molenlanden ook statushouders en asielzoekers onderdak bieden. In de eerste helft van dit jaar moest de gemeente 54 statushouders huisvesten. Voor de tweede helft van het jaar gaat het om 69 personen. De taakstelling voor de eerste helft is op drie personen na gehaald. De achterstand van drie personen wordt opgeteld bij de taakstelling voor de tweede helft, in totaal dan dus 72 personen. Samen met de woningcorporaties werkt Molenlanden hard aan het realiseren van deze taakstelling, meldt de gemeente in een raadsinformatiebrief. Nu de opvang van tien minderjarige statusouders in Boerenklaas in Brandwijk niet kan doorgaan, is de uitdaging weer een stuk groter geworden.

Asielzoekers

Wat de opvang van asielzoekers betreft (dus mensen die nog geen verblijfsstatus hebben) verkeren gemeenten in onzekerheid. Voor de zomer waren gemeenten bezig met het voorbereiden op de komst van de spreidingswet. Nu het kabinet is gevallen, en deze wet hoogstwaarschijnlijk controversieel verklaard wordt, is de komst hiervan onzeker. Maar, spreidingswet of niet, de problemen met het vinden van voldoende opvangplekken blijven bestaan.

Crisisnoodopvang

Afgelopen februari heeft Molenlanden een crisisnoodopvang voor vijftig vluchtelingen geopend in Bleskensgraaf. Deze is in juni verlengd tot en met maart 2024. De crisisnoodopvang is ter verlichting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Inmiddels zijn er, op landelijke schaal, nog steeds niet genoeg reguliere plekken voor de opvang van deze mensen. Op de opvanglocatie in Bleskensgraaf gaat het nog steeds goed, meldt het college van burgemeester en wethouders.

Dezelfde ingang

Recent is de vrouwenafdeling van de opvang in Bleskensgraaf verhuisd naar de voorkant naar het pand. De vrouwen kunnen nu dezelfde ingang gebruiken als de mannen, waardoor er minder beveiliging nodig is. De vrouwen zijn blij met de verhuizing, aldus het college. De mannen wonen op de bovenverdieping, de vrouwen wonen beneden.