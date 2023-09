Meerderheid raadsleden wil meer zekerheid over woningbouw

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil vóór 2030 in totaal 1800 woningen realiseren, wat volgens de Rekenkamer Molenlanden grotendeels haalbaar moet zijn. Toch stelden raadsleden dinsdag 5 september kritische vragen.

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het gemeentelijke beleid. Het orgaan stelt in een rapport dat de gemeente bij 200 van de geplande 1800 woningen rekening moet houden met vertraging. Op dit moment ligt de gemeente echter nog op koers om de planning te halen. Voor de toekomst is het advies: verbeter het risicomanagement. Als risico’s voor woningbouw noemt de Rekenkamer: personele capaciteit, financiële haalbaarheid, afhankelijkheid van particulier initiatief en bezwaren van derden.

Geen invloed

Wat VVD en Doe Mee betreft hoeft het onderwerp tijdens de raadsvergadering op 19 september niet meer besproken te worden. Arno van den Hof (VVD) constateerde nuchter dat er nu eenmaal risico’s zijn waar je als gemeente weinig tot geen invloed op hebt. Hij deed dat dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer. Johan Weggeman van de Rekenkamer had het vlak daarvoor bij zijn presentatie van het rapport al gezegd: “Veel van de risico’s liggen buiten het directe bereik van de gemeente.”

Accepteren

Van den Hof: “De belangrijkste conclusie is dat we op koers liggen. Daar kunnen veel gemeenten nog een puntje aan zuigen. Als we kijken naar de risico’s moeten we vooral kijken naar de invloed die we daarop als gemeente hebben. Beheersen ervan is niet altijd mogelijk. Soms moet je constateren dat je risico’s alleen maar kunt accepteren. Laten we onze invloed slim aanwenden.”

Geen noodklok

Bas de Groot (SGP) vond dat te makkelijk. “Maar wat als we de woningaantallen uit de woonvisie niet halen?” Van den Hof: “We hebben geen indicatie dat we niet op koers liggen. We zien niet dat de noodklok nu geluid moet worden. We zijn op de goede weg. Waarom zouden we interveniëren?” Pieter van Bruggen (CU): “Je zou kunnen denken: laten we onze energie inzetten op de minst risicovolle projecten.”

Met provincie

Van den Hof wil kernen waar woningbouw lastiger is niet in de kou laten staan. “Uiteraard moeten we ook inzetten op projecten in Bleskensgraaf en Arkel. Maar wat kun je doen? Zorg er nou voor dat je je energie op een juiste manier besteedt en je niet blindstaart op risico’s waarop je weinig invloed kunt uitoefenen. Het is een heel goed signaal dat de gemeente steeds beter samenwerkt met de provincie. Want we wonen midden in het Groene Hart, zonder de provincie wordt het moeilijk om woningbouw te realiseren. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Stappenplan

Diverse raadsleden complimenteerden het college. Ruud van Rijn (Doe Mee): “Ik ben blij dat we nog steeds op koers liggen. Chapeau voor het college.” Doe Mee wil wel graag een reflectie van de wethouder ‘aangaande ons voorstel om een stappenplan op te stellen en het integraal op te pakken’.

Grond kopen

Bart Toonen (PM) was ook complimenteus. “Het college is goed op koers.” Wel wil hij graag meer duidelijkheid over de invulling per kern. Verder is PM voorstander van actief grondbeleid, waarbij de gemeente zelf grond verwerft. Vanwege de verwachte toename van armoede vindt PM verder dat er meer aandacht moet zijn voor sociale woningbouw. “Hoe kunnen we dat vlot trekken? Wethouder, kunt u ons toezeggen dat u zich wilt inzetten voor meer sociale woningbouw?”

Meer voortgang

Wethouder Arco Bikker vertelde dat de landelijk overheid eisen stelt. “In de realisatieagenda zegt de overheid dat we naar een derde sociale huur en een derde betaalbare koop moeten. Meer sociale woningbouw, die komt echt wel. Ook ontwikkelaars weten dat ze na 2025 voldoende sociale huur moeten bouwen. De kosten lopen op, winstmarges zijn beperkt. Het rondrekenen van projecten zal lastiger worden. Ik verwacht dat er daardoor vóór 2025 bij meer projecten meer voortgang komt.”

Actief grondbeleid

Volgens Adrie Tukker (CDA) ontkomt het college niet aan het zelf verwerven van grond om voldoende sociale huurwoningen te kunnen toevoegen. “Corporaties vragen om grondlocaties. Dat kan alleen met een actief grondbeleid. Dit agendapunt wordt geen hamerstuk voor ons.” Bikker plaatste een kanttekening: “We zien dat het voor gemeenten die zelf ontwikkelen lastig is om het rond gerekend te krijgen.”

Motie Bleskensgraaf

Bas de Groot (SGP) meldde dat zijn partij een motie overweegt betreffende woningbouw in Bleskensgraaf West. “We willen niet verder vertragen.” Daarnaast sloot hij niet uit dat de SGP met een amendement komt. “Projecten waar weinig voortgang in zit, daar zit veel risico. Daar maken we ons als fractie veel zorgen over. We vragen het college met een plan van aanpak te komen, hoe we dit SMART kunnen krijgen.”

Ook de CU komt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering met een amendement. “We zien een kans bij een actiever grondbeleid”, aldus Van Bruggen. “We komen met een amendement op het tijdpad voor de uitwerking.”

Mensen nodig

Wethouder Bikker vroeg de raad: “Laat ons vooral ons ding doen. Risico’s zijn bijvoorbeeld de juridische procedures. We proberen met mediation een bijdrage te leveren. Betaalbaarheid, daar heb je als gemeente ook niet altijd veel invloed op. Ook onze capaciteit is beperkt. In alle sectoren neemt de arbeidsschaarste toe. De ambtelijke capaciteit voor dit stuk is ergens tussen de 100 en 150 uur, dat zijn ook de mensen die ik hard nodig heb om de plannen te realiseren.”

Zelf bouwen

De Groot hield vol: “Ondanks dat u op koers ligt blijft bij ons het punt van vertraging bij 200 woningen. Hoe gaan we dat SMART krijgen? We zien kernen waar grote risico’s zijn, we hebben die projecten elk jaar op zien schuiven.” Bikker: “Als u er zeker van wilt zijn dat we de aantallen halen, dan moet je actief grondbeleid voeren en als gemeente zelf bouwen. Dat geeft financiële risico’s. Wij hebben gemeend: waar de markt het oppakt proberen we wat te sturen en kneden, als het echt niet lukt in de markt hebben we een instrument om in te grijpen.”

Plan B

De Groot en Van den Hof bleven het oneens. Van den Hof: “Hoe denkt de SGP controle te krijgen over risico’s waar de gemeente weinig invloed op heeft? Als je trekt aan gras gaat het niet harder groeien.” De Groot: “We weten dat er bij sommige plannen een groot risico is, dat kan ook betekenen dat er een plan B moet komen. In een paar kernen lopen we achter. Die mensen hebben ook recht op woningen. Dan moet je misschien toch met een amendement komen.” Van den Hof ging niet mee. “Het is onze taak om te controleren. We zien geen indicaties om in te grijpen, het gaat goed.”

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 september staat het onderwerp opnieuw op de agenda.

