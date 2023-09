Inwoners uit Nieuw-Lekkerland jagen op miljoenen in Miljoenenjacht

NIEUW-LEKKERLAND • Vijftig inwoners van Nieuw-Lekkerland uit postcodegebied 2957 nemen binnenkort plaats in de studio van ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ en strijden om prijzen tot vijf miljoen euro.

Of de inwoners van Nieuw-Lekkerland daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 17 september vanaf 20.00 uur te zien bij SBS6. Carola is één van de gelukkigen die afreist naar de studio in Amsterdam.

Op de vraag met welk koffernummer ze zou meespelen als het zo ver komt antwoordt ze: “Mijn geluksgetal is 9. Dat is mijn geboortedag én ik ben uitgerekend op de negende. Met een baby op komst komt het winnen van een mooie geldprijs erg goed uit.”

Geldprijzen

De vijftig inwoners van Nieuw-Lekkerland zijn samen met inwoners van negen andere wijken uit heel Nederland aanwezig in de studio. Eén van de 500 aanwezigen maakt kans de studio als miljonair te verlaten.

Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen. Door koffers te openen, maakt de finalist kans op een geldbedrag dat kan oplopen tot vijf miljoen euro.