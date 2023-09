Stichting brengt wilde dieren in kaart met wildcamera’s

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Tussen de avond- en ochtendschemering scharrelen allerlei wilde dieren in onze tuinen rond die we zelden zien. Door het plaatsen van wildcamera’s wil Stichting Duurzaam Molenlanden de beestjes in kaart brengen.

Egels, woelmuizen, hazen en hermelijnen zijn voorbeelden van dieren die de camera’s kunnen vastleggen. Martien Ernste uit Groot-Ammers heeft in haar tuin aan het Achterland sinds een week een wildcamera staan. “Ik zag tot nu toe alleen onze eigen katten en tamme eenden voorbij komen”, zegt ze een beetje teleurgesteld. “Maar de camera hangt er nog maar kort. De komende tijd ga ik hem op andere plekken ophangen, om te zien of we dan andere dieren tegenkomen.”

Waarnemingen noteren

De stichting hoopt dat het project niet zonder gevolgen zal blijven. “We hopen dat mensen gemotiveerd raken om hun tuinen te optimaliseren voor bijvoorbeeld egels, als ze op de beelden zien dat die er leven”, aldus Martien. “Ik vraag deelnemers om een maand lang te noteren welke in het wild levende dieren ze hebben waargenomen.”

Camera’s doorgeven

De Molenlandse stichting heeft zich laten inspireren door het burgerparticipatieproject ‘Wild in je achtertuin’ van ecologisch adviesbureau Silvavir. Uiteindelijk kan de stichting een kaart samenstellen met informatie over de verspreiding van allerlei dieren in de regio. Gemeenten kunnen daarop beleid afstemmen en burgers en boeren kunnen er rekening mee houden. “Onze stichting heeft drie camera’s in bezit en vier mensen die zich hebben aangemeld voor deelname hebben zelf een camera. Na een maand gaan onze camera’s naar een volgende deelnemer. De deelnemers met een eigen camera heb ik gevraagd of ze hun camera willen uitlenen aan een andere deelnemer. Ik hoop dat mensen die meedoen na een maand zelf een volgende deelnemer vinden, dan rolt het project vanzelf door.”

Sponsoren

Om de camera’s makkelijk te kunnen uitlezen is er een app die de informatie doorstuurt naar je telefoon. “We zoeken sponsoren om meer camera’s te kunnen kopen. Twee van onze camera’s zijn door de gemeente betaald, één is er gesponsord door een bedrijf. Verder willen we leerlingen van Yuverta in Ottoland bij het project betrekken.”

Leefomstandigheden verbeteren

Na een half jaar zal de stichting via de eigen website, nieuwsbrief en de media delen welke dieren zijn waargenomen en op welke locaties. “Als stichting pleiten we overigens al sinds onze oprichting drie jaar geleden voor verbetering van leefomstandigheden van allerlei fauna. Met Waterschap Rivierenland heb ik bijvoorbeeld contact over maaibeleid. We hopen dat de biodiversiteit in de Alblasserwaard zal toenemen en willen daaraan bijdragen.”

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan het cameraproject kan via: www.duurzaammolenlanden.nl, onder ‘initiatieven 2023’.