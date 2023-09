Transferium voor bezoekers Kinderdijk in Alblasserdam maanden later klaar

ALBLASSERDAM • Het transferium in Alblasserdam om bezoekers aan Kinderdijk op te vangen is enkele maanden later dan gepland klaar.

Dat deelt wethouder Ramon Pardo in een brief mee aan de gemeenteraad. Hij ging in de voorbereidingen uit van realisatie in maart 2024. Dit blijkt nu niet haalbaar; de planning is nu dat eind augustus het transferium bij het Nedstaalterrein klaar is.

Als oorzaak voor de vertraging noemt wethouder Pardo het overleg met Waterschap Rivierenland, dat meer tijd van voorzien in beslag neemt. ‘De projectlocatie ligt gedeeltelijk aan drie zijden in de kernzone van de primaire waterkering, waardoor er aan veel eisen en randvoorwaarden voldoen moet worden.’

Het principeakkoord van het waterschap is volgens de wethouder cruciaal in de verdere voorbereiding richting de aanbesteding.