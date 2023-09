Via Leader in de Alblasserwaard 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten om het platteland te versterken

Dorpskerk Kinderdijk 100 jaar: uniek bouwwerk van 'De Stijl'

Nieuws

21 uur geleden

KINDERDIJK • De Dorpskerk aan de dijk in Kinderdijk bestaat dit jaar 100 jaar. Voor een kerk is dit niet oud, maar bijzonder is dat deze kerk gebouwd is naar De Stijl, een cultuu..