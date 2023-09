ingezonden mededeling

18-jarige Amsterdammer betaalt de hoofdprijs voor autoverzekering

zo 3 sep. 2023, 13:06

Nieuws 88 keer gelezen

18-jarige Amsterdammers kunnen het best nog maar eens goed kijken naar de mogelijkheden voor een autoverzekering. Uit onderzoek blijkt dat zij de hoofdprijs betalen voor autoverzekeringen.

Niemand betaalt zoveel aan premie als de beginnende bestuurder. Vooral in Amsterdam rijzen voor mensen van deze leeftijd de kosten de pan uit.

WA-verzekering kost 266 euro

Gemiddeld kost een simpele WA-verzekering voor een Amsterdammer van 18 jaar 266 euro per maand. Voor een allriskverzekering is dat zelfs 335 euro per maand. Dat de premies zo hoog zijn, komt vooral door het prijsbeleid van verzekeraars. Autoverzekeraars kijken onder meer naar de locatie en de leeftijd van de verzekerde.



Als jongere is het altijd al duurder geweest om te verzekeren dan als bestuurder van middelbare leeftijd. Dat komt mede door het risico op schade. Verzekeraars zijn bang dat jonge, beginnende bestuurders meer schade rijden, of dat ze roekeloos rijden. De verzekeraar moet dan voor de schade opdraaien, wat voor hogere premies voor iedereen zorgt. Om dat te voorkomen, komen veel verzekeraars met hogere prijzen voor een autoverzekering .

Stedelingen betalen meer

Uit het onderzoek blijkt ook dat stedelingen veel meer premie moeten betalen dan verzekerden in dorpen. Een WA-verzekering die in de stad Amsterdam gemiddeld 335 euro per maand kost, kost in het Friese dorpje Burgum gemiddeld 201 euro. 18-jarigen betalen ook nog eens de volle mep omdat ze geen schadevrije jaren hebben opgebouwd.



Schadevrije jaren vertegenwoordigen een korting op de premie van de autoverzekering. Hoe langer je zonder schade rijdt, des te meer korting je krijgt op de premie. Wanneer je dan toch schade rijdt, val je op de bonus-malus ladder en moet je korting inleveren. Jonge bestuurders hebben nog niet zoveel ervaring, en krijgen daarom geen korting.

Nog beter vergelijken

Bij onervaren automobilisten is het risico op ongelukken groter, is de gedachtengang van de autoverzekeraar. Maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Onervaren automobilisten hebben namelijk ook nog de theorie vers in het geheugen zitten. Het is dan ook niet altijd eerlijk dat jongeren zoveel betalen voor een autoverzekering. Het vergelijken ervan kan dan ook enorm lonen.



De ene autoverzekeraar vraagt fors meer premie dan de andere. Vergelijk niet alleen op de premie, maar ook op de voorwaarden. Door de beste mix van beiden te vinden, vind je de beste verzekering voor jou. Op die manier word je minder snel afgeremd om vlieguren met de auto te maken.