Massale aangifte tegen chemiebedrijf Chemours

48 minuten geleden

DORDRECHT • Advocaat Bénédicte Ficq doet maandagochtend 4 september (vandaag) namens ruim 2600 mensen aangifte tegen chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht. Dat meldt Nu.nl.

Zij beschuldigen de leidinggevenden van de fabriek ervan jarenlang met opzet giftige stoffen te hebben geloosd.

Mocht het OM inderdaad overgaan tot vervolging, dan zal een strafrechtelijk onderzoek dat helemaal teruggaat naar de jaren zestig heel wat tijd in beslag nemen, meldt Nu.nl verder. Wel is duidelijk dat er in het geval van vervolging veel op het spel staat voor het bedrijf. Het strafbare feit waar advocaat Ficq de directie van DuPont/Chemours van beschuldigt, kan leiden tot gevangenisstraffen van tientallen jaren.

Intussen is Chemours ook nog verwikkeld in een civiele zaak die is aangespannen door Dordrecht en de omliggende gemeenten Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. Zij stellen Chemours aansprakelijk voor schade en gevolgen door de uitstoot van Pfas.

Ook heeft de milieudienst van provincie Zuid-Holland het bedrijf afgelopen week een dwangsom van 125.000 euro opgelegd voor illegale lozing. Het afvalwater van de fabriek wordt de komende tijd geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium.

Milieuwethouder Tanja de Jonge van Dordrecht zei in juni tegen het AD dat sluiting “de laatste optie is”. Maar tijdens een hoorzitting van de Provinciale Staten van Zuid-Holland afgelopen vrijdag zei de wethouder: “Een dwangsom is prima, maar doet geen pijn. Soms moet je iets stilleggen als je wat voor elkaar wil krijgen.”