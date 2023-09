Doe Mee! Molenlanden wil lokaal onderzoek naar PFAS in voedingsmiddelen

1 uur geleden

Nieuws 176 keer gelezen

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee! Molenlanden pleit voor een eigen, lokaal onderzoek naar PFAS. De partij wil daarmee kunnen bepalen of lokaal voedsel veilig is voor consumptie.

Eieren van kippen uit de regio die als hobby worden gehouden, bevatten soms zoveel PFAS dat het onveilig is om ze te eten. Dat meldde dagblad NRC vorige week.

“Bent u het met ons eens dat er voldoende aanleiding is om naast het vervolgonderzoek naar PFAS in eieren ook een onderzoek te starten naar het voorkomen van PFAS in andere voedingsmiddelen die lokaal geproduceerd worden (zoals bijvoorbeeld melk, kaas en vlees)?”, vraagt Anne Marie Mollema van Doe mee! Molenlanden aan het gemeentebestuur.

Ook wil Doe Mee! weten wat de stand van zaken is van een grootschalig onderzoek dat sinds september vorig jaar loopt.

Het college van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de vragen van Doe Mee!. Meestal gebeurt dit binnen enkele dagen tot uiterlijk enkele weken.