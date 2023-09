College over maatregelen Vuilendam: ‘Het is niet onrechtvaardig’

1 uur geleden

Nieuws 458 keer gelezen

VUILENDAM • Het verbod voor zwaar verkeer, dat de gemeente Molenlanden gaat instellen voor zwaar vrachtverkeer op de Damseweg aan de Vuilendam in Brandwijk, is niet onrechtvaardig voor bedrijven die net buiten het gebied zitten en straks moeten omrijden.

Dat vindt de gemeente Molenlanden, die reageert op vragen die het CDA had gesteld over de maatregel.

“De leefbaarheid, schade en hinder van vracht- en landbouwverkeer op een gedeelte van de Vuilendam hebben ons bewogen deze maatregel in te voeren. De economische schade die de ondernemers en bewoners nu oplopen wegen, wat ons betreft, niet op tegen de leefbaarheid en schade aan de woningen aan de Vuilendam. De plaatsing van de bebording is dusdanig gekozen dat er een alternatieve route voorhanden is”, aldus het college in haar beantwoording aan het CDA. De tijdelijke maatregel gaat in een periode in die voor de boeren niet in de piek van het seizoen valt.

De schade lijkt momenteel toe te nemen en daarom heeft de gemeente besloten om de belemmerende maatregel in te stellen. Er wordt binnenkort een anti-trillingsscherm geplaatst en hopelijk heeft dat een positief effect op de trillingen.

“Als gemeente hebben wij een zorgplicht voor de leefbaarheid van onze inwoners, evenals bijvoorbeeld de mogelijkheden om te ondernemen. Wij willen daarom niet wegkijken, maar de mogelijkheden onderzoeken en die maatregelen nemen die voorhanden zijn. Ook bekijken we de eventuele toepasbaarheid in andere kernen”, aldus het gemeentebestuur.

Het plaatsen van het anti-trillingscherm is een pilot. Op een eventuele precedentwerking voor andere locaties in Molenlanden wil het gemeentebestuur nog niet vooruitlopen. Het CDA had hierover vragen gesteld.

