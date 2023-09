Justitie eist ook in hoger beroep 10 jaar cel tegen man die Ilse en Esmee dodelijk aanreed in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Justitie heeft vrijdag 1 september tien jaar cel geëist tegen A. El. B. (26) uit Papendrecht, voor het dodelijk aanrijden van Ilse (18) en Esmee (19) uit Alblasserdam op 6 mei 2022.

De advocaat-generaal vindt dat er sprake is van doodslag en wil daarom dat El B. wordt veroordeeld tot tien jaar cel en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van tien jaar.

De twintiger werd vorig jaar oktober veroordeeld tot 5 jaar cel, maar dat vond justitie te weinig en ging in hoger beroep. De verdachte vond de straf juist te hoog en ging ook in hoger beroep. Vrijdag diende de zaak bij het Gerechtshof in Den Haag. Over twee weken doet het Hof uitspraak.

Doodslag

Verdachte A. el B. wordt door justitie verdacht van doodslag op de twee jonge vrouwen uit Alblasserdam. Ilse en Esmee reden in de nacht van 5 op 6 mei 2022 op één scooter richting Alblasserdam. De tieners passeerden het groene verkeerslicht en staken de Edisonweg over richting de Grote Beer. Op dat moment kwam van links een automobilist aan.

Volgens justitie reed de verdachte op dat moment tussen de 81 en 97 kilometer per uur op een weg waar, vanwege wegwerkzaamheden, een maximumsnelheid gold van 30 kilometer per uur. Verder reed hij volgens het Openbaar Ministerie door rood. “Het licht stond al 174 seconden op rood toen El B. door rood reed.”

Al eerder te hard

Tot slot heeft onderzoek uitgewezen dat de verdachte op eerdere kruisingen te hard reed. Zo zou hij tussen de 111 en 126 kilometer per uur hebben gereden bij een eerdere kruising op zijn route van die nacht op een plek waar maximaal vijftig gereden mocht worden.

Verder bleek na de dodelijke aanrijding dat de verdachte tussen januari 2018 en april 2022 52 keer een boete kreeg voor verkeersovertredingen.

Grote impact

De dood van Ilse en Esmee had en heeft grote impact in Alblasserdam. Het dodelijk ongeval vond plaats op dezelfde dag als de schietpartij op de zorgboerderij. Daags na het ongeval en de schietpartij gingen in een groot deel van het dorp de vlaggen halfstok en de molens van Kinderdijk werden in de rouwstand gezet.

De verdachte werd eerder door de rechtbank Dordrecht veroordeeld voor roekeloos rijden en kreeg daarvoor een gevangenisstraf van vijf jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 10 jaar opgelegd. Het OM en verdachte zijn tegen dat vonnis in hoger beroep. Het OM deed dat omdat het zich niet kan verenigen met de vrijspraak voor, de aan verdachte primair tenlastegelegde, doodslag en als gevolg daarvan de strafmaat die de rechtbank heeft gehanteerd.

Voorwaardelijke opzet

Het OM gaat er, net als de rechtbank, niet van uit dat verdachte de volle opzet had om iemand om het leven te willen brengen. Anders dan de rechtbank concludeert het OM wel dat verdachte met zijn rijgedrag heeft aangetoond willens en weten de kans te aanvaarden dat hij een dodelijk ongeluk zou kunnen veroorzaken.

“Daarbij komt dat verdachte in de korte tijd dat hij over een rijbewijs beschikte een waslijst aan verkeersovertredingen heeft begaan. Verdachte heeft met zijn eerdere verkeersgedrag laten zien zich niet te bekommeren om de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Alle eerdere waarschuwingen, veroordelingen en boetes hebben er niet toe geleid dat hij zijn verkeersgedrag heeft aangepast”, aldus de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep, red.). Wat het OM betreft moet dit in strafverzwarende zin worden meegenomen.

Streng bestraffen

“Het mogen duidelijk zijn dat het leed voor de nabestaanden onbeschrijfelijk is en geen straf ooit recht kan doen aan hetgeen hen is aangedaan.”

En: “Deze jonge vrouwen hadden alles in handen voor een veelbelovende toekomst en hun familie kon terecht heel trots zijn. Dat zij op deze manier wreed uit het leven zijn weggerukt is niet te verteren,” zo lichtte de advocaat-generaal in het requisitoir de ernst van de feiten toe.

Het OM stelt dat het van belang is dat verdachte wordt veroordeeld en een straf krijgt die recht doet aan wat er is gebeurd. Zodat niet alleen aan de verdachte maar ook aan de maatschappij wordt duidelijk gemaakt dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd en streng wordt bestraft.

Het Gerechtshof gaat zich over de zaak beraden en doet over twee weken uitspraak.