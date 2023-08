Onderzoek NRC en VU: hobby-eieren zwaar vervuild

39 minuten geleden

Nieuws 289 keer gelezen

REGIO • Eieren van kippen uit de regio die als hobby worden gehouden, bevatten soms zoveel PFAS dat het onveilig is om ze te eten. Dat meldt dagblad NRC vandaag.

NRC vroeg de VU in Amsterdam om eieren uit Sliedrecht te onderzoeken. Het Kontakt vroeg het NRC of gekeken is naar verschillen tussen concentraties in diverse Alblasserwaardse dorpen. NRC-journalist Lucas Brouwers: “In Sliedrecht zit er veel van de stof PFOA in de eieren, in het verleden uitgestoten door Chemours. In door ons gemeten eieren uit Kooijwijk en Oud-Alblas zat juist veel PFOS, wat nooit is uitgestoten door Chemours.”

Kippen ophokken

Rondscharrelende kippen krijgen de stoffen binnen omdat die volop in de grond zitten. Toxicologen roepen in NRC op om in de omgeving hobbykippen op te hokken en hun eieren niet langer te eten. Ook zou de overheid meer onderzoek moeten doen. Uit het onderzoek van NRC blijkt dat in Sliedrecht het eten van één of twee eieren per week al schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Voor het eerst

Het NRC meldt donderdag 31 augustus in een persbericht dat het dagblad afgelopen voorjaar eieren verzamelde van negen particulieren, kinderboerderijen en boeren in de omgeving van de fabriek en die liet testen door een laboratorium van de VU. Het is volgens NRC voor het eerst dat in Nederland rondom een fabriek onderzoek is gedaan naar PFAS-vervuiling van eieren. Ondanks meerdere signalen over het gevaar van besmette eieren deden overheidsinstanties als het RIVM hier nog geen onderzoek naar. Het eten van eieren van scharrelkippen rondom chemische fabrieken draagt volgens internationaal onderzoek bij aan ongezond hoge concentratie PFAS in het bloed van omwonenden, aldus NRC.

Vuilverbranding

Brouwers bekeek ook onderzoek van Utrechtse bodemwetenschappers, gepubliceerd in april van dit jaar. (Zie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666765722001673). “De onderzoekers opperen dat de PFOS in de Alblasserwaard misschien afkomstig is van bovenwindse vuilverbrandingsinstallaties in Dordrecht, Rotterdam of Moerdijk”, aldus Brouwers.

Zuivel

Gevraagd naar mogelijke consequenties voor zuivel reageert Brouwers: “Dat zou eigenlijk apart onderzocht moeten worden. Een toxicoloog die wij spraken roept daar ook toe op. Kippen krijgen tijdens het scharrelen wel meer bodem binnen dan koeien tijdens het grazen. Dat zóu kunnen betekenen dat er ook minder PFAS uit de bodem in de melk terecht komt, maar dat zou dus eigenlijk moeten worden uitgezocht.”

Norm strenger

Het Kontakt vroeg zuivelfabriek De Graafstroom in juli van dit jaar naar de veiligheid van zuivel, in verband met de uitstoot door Chemours. Het management van de fabriek in Bleskensgraaf reageerde toen geruststellend. Wel verwees de fabriek naar een risicobeoordeling van juli 2019. Sindsdien is de norm strenger geworden, maar nog niet wettelijk vastgelegd.

Slechts één ei

In 2019 deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek naar onder andere eieren, met als conclusie dat die de gezondheidskundige grenswaardes voor PFOA en GenX niet overschreden. Brouwer reageert: “We noemen het NVWA-onderzoek van 2019 ook in ons volledige artikel. Als je goed kijkt, zie je dat de onderzoekers maar één ei uit de Alblasserwaard hebben bekeken. We hebben de NVWA gevraagd waar dat ei precies vandaan kwam, maar kregen daar geen antwoord op. Ik ben geen onderzoeker, maar één ei levert natuurlijk een beperkt beeld op.”

Half eitje

Het laboratorium van de VU dat op verzoek van NRC onderzoek deed, constateerde dat er op vijf van de negen onderzochte locaties te veel PFAS in eieren zit. “Op drie van de negen locaties is het PFAS in de eieren duidelijk te koppelen aan historische PFAS-uitstoot van Chemours”, aldus het persbericht. “Op één locatie in Sliedrecht zit zoveel PFAS in de eieren dat bij het eten van een half eitje per week een volwassen man al meer PFAS binnenkrijgt dan volgens Europese richtlijnen gezond is. Een kind van 4 van 17 kilo krijgt met het eten van één eitje al twintig keer meer PFAS binnen dan veilig is.”

RIVM

Gezien de hoge PFAS-waarden die NRC en de VU aantreffen, adviseert het RIVM nu vervolgonderzoek naar eieren.

Lees ook ons eerdere artikel (juli 2023): https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/353489/pfas-voorzichtige-reactie-agro-sector-alblasserwaard