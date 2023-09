Truus Slingerland uit Nieuw-Lekkerland is enorm dankbaar voor de Mollii Suit

1 uur geleden

Nieuws 287 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Stichting Team Tundra voerde begin dit jaar actie voor een Mollii Suit voor Truus Slingerland. Inmiddels is Truus in het bezit van dit neuromodulatiepak en draagt zij het één uur in de twee dagen. Ze is dankbaar voor de positieve veranderingen in haar dagelijks leven.

Tien jaar geleden werd er bij Truus Slingerland (1969) primair progressieve multiple sclerose (PPMS) geconstateerd. Tegen PPMS bestaan geen medicijnen. Wel bestaat er een pak, de Mollii Sui, dat door middel van elektrische signalen ontspanning geeft aan spastische spieren en zwakke spieren activeert. Omdat dit pak nog niet vergoed wordt door de zorgverzekering, hebben Petra de Jager en haar man Teus via hun stichting Team Tundra een actie opgezet.

Het geld stroomde werkelijk binnen. Petra: “Truus’ persoonlijke verhaal ráákte de mensen. Giften werden gegeven door bedrijven en door individuele personen. Velen kenden haar door haar vrijwilligerswerk. Mede daardoor was de gunfactor waarschijnlijk hoog. Toen het bedrag er was, vertelden we dat niet aan Truus en ook niet dat de Mollii Suit al besteld was. Eind april was het zover. Onverwacht zetten we een groot pak voor Truus’ neus waar ze het papier vanaf mocht halen. Ze was enorm verrast. Ik heb Truus nog nooit zien huilen, maar nu kon ze het niet droog houden.”

Veel veranderd

“Sinds ik het pak draag, is er veel veranderd”, vertelt Truus. “Ik kan weer hele nachten doorslapen, mijn rechterhand is niet meer verkrampt en ik val niet meer continu. Geweldig vind ik het dat ik al fietsend de hond weer uit kan laten. Ook heb ik meer balans, waardoor ik pasgeleden zelfs op een trapje kon staan om mijn voordeur schoon te maken. Sinds ongeveer twee jaar had ik ook met mijn ‘goede’ linkerhand geen kracht meer om op een vleugel te spelen, maar vorige week lukte dat ineens wél! Nog steeds merk ik vooruitgang. Mijn spieren worden sterker, omdat ze meer bewegen.”

“Ik gun elke MS-patiënt zo’n pak. Daarom geef ik in samenwerking met Livit Ottobock Care presentaties om de Mollii Suit te promoten. Ook ga ik samen met hen en de revalidatiearts onderbouwde stukken naar de zorgverzekering sturen om er hopelijk door te krijgen dat de Mollii Suit in de toekomst vergoed gaat worden. Ikzelf ben enorm blij met het pak. Het is voor mij levensveranderend! Daarom wil ik iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft, heel hartelijk bedanken!”

Janny den Besten