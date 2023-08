Open dagen in Kaas Expertise Centrum De Graafstroom

BLESKENSGRAAF • Op de Bleskensgraafse plek waar begin 1800 een boer zijn twintig koeien hield, heeft Zuivelfabriek De Graafstroom een Kaas Expertise Centrum geopend. Tot en met zaterdag 2 september zijn er open dagen.

Aan de opening ging een lange weg vooraf. Al in 2015 kocht DeltaMilk het oude pand. In de jaren daarna werden onder andere een architect gekozen (Lakerveld uit Noordeloos), een restauratieplan gemaakt, subsidies en vergunningen aangevraagd. De werkzaamheden startten in 2020. Omdat de boerderij een monument is, was ook de Erfgoedcommissie bij de renovatie betrokken.

Winkel

Het resultaat van alle arbeid mag er zijn: de boerderij is klaar voor een nieuwe tijd, met respect voor en behoud van de sfeer van weleer. Een oude klok tikt in de voorkamer de uren weg, bij de bedstee staat een po klaar. In de kamer ernaast heeft De Graafstroom een winkel ingericht met onder andere eigen kaas. In het achterhuis met stal kan de bezoeker in de kelder gluren en presentaties bekijken over het huidige melkveebedrijf en het Groene Cirkels-project ‘Kaas en bodemdaling’, een project van de Provincie Zuid-Holland, waarbij De Graafstroom een grote rol speelt.

Engelse taal

Alle informatiebordjes en video’s bieden uitleg in de Engelse taal, zodat ook buitenlandse toeristen de verhalen van Alblasserwaardse boeren kunnen volgen en de bordjes kunnen lezen. De voormalige hooizolder is ingericht als vergaderruimte en kantoor voor medewerkers van de zuivelfabriek.

Opening in fases

De opening van de gerestaureerde boerderij verliep in fases. In september 2022 was er een opening voor medewerkers van Zuivelfabriek De Graafstroom en directe omwonenden, in februari 2023 werd de kaaswinkel geopend, in juni het Kaas Expertise Centrum. De zogenaamde ‘grande opening’ vindt deze maand plaats.

Open dagen

De open dagen in het Kaas Expertise Centrum met kaaswinkel duren nog tot en met zaterdag 2 september van 13.00 tot 17.00 uur.

Openingsuren

Ná 2 september is het centrum elke donderdag open van 13.00 tot 17.00 uur. Eind september sluit het centrum tot juni volgend jaar. De kaaswinkel is elke donderdag- en vrijdagmiddag open. Het adres is Abbekesdoel 2, Bleskensgraaf. Voor meer informatie: https://www.kaasboerderijdegraafstroom.com/