Meet Me viert jubileum met barbecue in Schoonrewoerd

1 uur geleden

SCHOONREWOERD • Meet Me viert op zaterdag 16 september het tweejarig bestaan met een barbecue in Schoonrewoerd.

Meet Me is een netwerk voor christenen tussen de 25 tot 45 jaar in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard en omgeving. Ze organiseren allerlei activiteiten, zoals boulderen, kanoën, laser gamen, wandelingen, filmavonden en andere gezellige avonden. Meet Me staat voor ontmoeting, gezelligheid en verbinding.

Twee jaar geleden heeft Petra het netwerk opgericht, zonder te weten of het een jaar later nog zou bestaan. Na een jaar bleek dat het netwerk wel degelijk voorzag in een behoefte. De organisatie bestaat inmiddels uit vijf personen, het deelnemersaantal groeit nog steeds en de bezoekers komen soms uit de verre omtrek. “We zien ook telkens weer dat nieuwe mensen de activiteiten bezoeken”, vertelt Petra.

Geen valse hoop

Petra heeft het netwerk ook opgericht in de hoop dat deelnemers onderling contacten krijgen en elkaar opzoeken. Doordat het een regionaal netwerk is, woont men redelijk bij elkaar in de buurt. Petra: “Die hoop bleek geen valse hoop te zijn, want deelnemers hebben onderling contact met elkaar en organiseren bijvoorbeeld ook zelf spelletjesavonden. Je ziet en hoort dat mensen het erg fijn vinden om contact te hebben met christelijke leeftijdsgenoten en elkaar ongedwongen te ontmoeten.”

Het eerste jaar heeft Petra de activiteiten alleen georganiseerd. Ze vertelt dat ze heel blij was dat er na een jaar organisatietalent bij is gekomen, want het organiseren van zoveel activiteiten vraagt veel tijd. Het afgelopen jaar heeft Petra ook minder kunnen doen vanwege onder andere het organiseren van haar eigen huwelijk. Jelmer, José en Iris hebben het stokje goed overgenomen en hebben ook het jongste lid Linda ingewerkt.

Oudere leeftijdsgroep

Niet alleen onder christenen tot 45 jaar bestaat er behoefte aan ontmoeting, verbinding en gezelligheid. Ook 45-plussers geven aan deel te willen nemen aan de activiteiten. Petra hoopt dan ook dat er 40-plussers zijn die activiteiten voor een hogere leeftijdsgroep willen gaan organiseren, zodat er voor hen ook voorzien gaat worden in een behoefte.

Voor het komende Meet Me-seizoen zijn er al weer genoeg ideeën om de agenda mee te vullen. Voor oktober hopen ze een mountainbike activiteit te organiseren. In de winter zal er waarschijnlijk weer geschaatst gaan worden. Een gezellige film- of spelletjesavond zal waarschijnlijk ook niet ontbreken. En de populaire bowlingavond zal ook weer worden georganiseerd. Maar voor nu houdt Petra zich eerst nog even bezig met het organiseren van de barbecue op 16 september. Ze hoopt en heeft er alle vertrouwen in dat deze net zo gezellig gaat worden als vorig jaar. Voor meer informatie en aanmelding (tot 11 september): www.meetmevijf.jouwweb.nl.