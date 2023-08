Meerderheid Molenlanders is positief over klimaatmaatregelen

MOLENLANDEN • Om in woonwijken meer ruimte voor groen te creëren staat een meerderheid van Molenlanders achter diverse maatregelen, zoals het verplicht gebruiken van een eigen parkeerplaats en het instellen van inrichtingsverkeer.

Het bovenstaande blijkt uit een enquête die in maart van dit jaar is uitgevoerd door Invior. De vragen gaan onder andere over ruimte voor groen in de wijk, het verduurzamen van woningen en gebouwen en verkeersveiligheid op lintwegen in relatie tot het (vaker) gebruiken van de fiets. De voorgestelde maatregelen hangen samen met (aanpassing aan) klimaatverandering.

Groen in wijk

Als het gaat over meer ruimte voor groen in de wijk vindt 80 procent van de respondenten het een goed idee om het gebruik van een eigen parkeerplaats te verplichten. Van de deelnemers vindt 57 procent het een goed idee om eenrichtingsverkeer in te stellen in woonwijken en 61 procent vindt het inrichten van woonwijken als woonerf een goed plan. De helft van de respondenten zou één stoep in plaats van twee ook goed vinden, zodat er meer ruimte komt voor groen. Voor alle voorstanders geldt dat zij soms wel voorwaarden aan hun keuze verbinden.

Deelauto’s

Voor meer deelauto’s is minder draagvlak. Van de deelnemers aan de enquête zegt 42 procent dat zij gebruik van meer deelauto’s geen goede oplossing vinden of dit liever niet zien gebeuren. Afgerond 29 procent van de respondenten vindt het juist een (heel) goede oplossing, onder voorwaarden.

Regenwatertanks

Het energieneutraal maken van woningen vind 86 procent van de respondenten een (heel) goede oplossing. In totaal 67 procent is voorstander van een verbod op het gebruik van drinkwater voor het besproeien van de tuin bij droogte. Het plaatsen van opvangtanks voor regenwater vindt 88 procent van de respondenten een (heel) goede oplossing. Ook vindt een meerderheid dat paal en perk moet worden gesteld aan de hoeveelheid tegels in tuinen; 66 procent vindt dat maximaal 30 procent van een tuin betegeld mag zijn.

Zonnepanelen

Driekwart van de respondenten vindt het een goed idee om parkeerterreinen te overkappen met zonnepanelen. Van de deelnemers vindt 81 procent het een goede oplossing om bedrijven met een groot dak te verplichten dit beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Als het gaat om daken op publieke gebouwen vindt 90 procent dit een (heel) goede oplossing.

Fietsen

Ook naar fietsgebruik en verkeersveiligheid op lintwegen werd gevraagd. Van de deelnemers is 63 procent zeker of waarschijnlijk bereid vaker de fiets te pakken. Veertien procent gaat altijd al met de fiets. Eenrichtingsverkeer instellen op lintwegen vindt 51 procent een (heel) goede oplossing, soms onder voorwaarden. Eigenaren van tractors, bestelbusjes en vrachtwagens verplichten om meer te doen aan het beperken van overlast van deze voertuigen vindt 52 procent van de respondenten een goed plan.

Onderzoek

Het onderzoek van Invior is online uitgevoerd. Op 8 maart is een e-mail gestuurd aan alle panelleden van TipMolenlanden met een link naar de online vragenlijst. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de gemeente Molenlanden.