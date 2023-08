Woningbouw Molenlanden nog op koers, maar risico’s voor toekomst

MOLENLANDEN • Molenlanden ligt nóg op koers om de doelstelling voor het aantal nieuwbouwwoningen in de doelstelling voor 2030 te halen. Dat concludeert de Rekenkamer Molenlanden. Tegelijkertijd is het risicomanagement onvoldoende om dat aantal in de komende jaren te realiseren.

Als risico’s voor woningbouw noemt de Rekenkamer: personele capaciteit, financiële haalbaarheid, afhankelijkheid van particulier initiatief en bezwaren van derden.

Aanbevelingen

De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen. Een daarvan is: verbeter de beheersing van risico’s. Andere aanbevelingen zijn: licht de woningtellingen nader toe, start bezinning op de ruimtelijke ordeningsstrategie, maak helder hoe de doelstellingen voor de kernen bereikt (gaan) worden en beoordeel de doelstellingen voor sociale woningbouw en hoe deze te bereiken.

Financierbaarheid

Een probleem vormen de kwaliteitseisen aan nieuwbouw, de financierbaarheid van projecten en de betaalbaarheid van woningen in de markt. En voor de doelstellingen voor de kernen van de gemeente ligt de uitvoering in enkele gevallen niet op koers.

Positief punt is dat de samenwerking tussen de gemeente en haar partners, zoals de provincie, is versterkt in de afgelopen jaren.

Vergadering 5 september

De ambitie van Molenlanden is om in deze collegeperiode achthonderd woningen te realiseren. De raadsleden bespreken de rapportage van de Rekenkamer tijdens de commissievergadering van dinsdag 5 september.