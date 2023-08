Inclusief zaalvoetbalevenement in Molenlanden

GIESSENBURG • Op vrijdag 1 september wordt de eerste zaalvoetbal oefenwedstrijd gehouden waarbij een team van Peursum, bestaande uit dove en slechthorende spelers (70% van het team) en horende sporters (30% van het team) speelt tegen een team van Jogadores uit Gorinchem, met alleen horende spelers.

In het team van Peursum spelen ook enkele dove en slechthorende spelers uit omliggende gemeenten mee. Tijdens het evenement is ook een doventolk aanwezig.

Dit inclusieve Molenlandse evenement start om 21:00 uur in de Giessenhal in Giessenburg. De inloop is vanaf 20.45 uur. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken. De aftrap wordt verzorgd door (lokale) bekendheid Mohamed Boukrouche, zaalvoetbal en eredivisie trainer, samen met zijn zoontje die ook slechthorend/doof is.

Mohamed: “Dit is inclusie ten top! Een volledig inclusief gemixt team van spelers die met elkaar een passie delen. Super dat we dit in de gemeente Molenlanden voor elkaar hebben gekregen. We hopen dat dit inspirerend is voor iedereen, maar vooral ook voor kinderen met een beperking. Dit is een voorbeeld dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt.”

Het opstarten van het dovenvoetbal in Molenlanden is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Molenlanden. Ook werkt de gemeente mee aan dit initiatief in het kader van het VN-Verdrag Handicap en de inclusieagenda Molenlanden. In het VN-verdrag handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op alle terreinen die voor hen, net als voor ieder ander, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding.