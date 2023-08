Unieke activiteiten op motorschip Terra Nova in Ameide

1 uur geleden

Nieuws 268 keer gelezen

AMEIDE • Tijdens de feestweek in Ameide organiseert buurtvereniging De Dijck enkele unieke activiteiten aan boord van motorschip Terra Nova.

De buurtvereniging nodigt inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek en bezoekers van de feestweek van harte uit om even langs te komen op dinsdagavond 5 september van 20.00 tot 21.00 uur voor een klassiek concert van cellokwartet Belkanto in het ruim. De toegang is vrij.

Daarnaast is er op woensdagavond 6 september van 19.00 tot 21.00 uur een buitenoptreden van het Arkels Visserskoor op de Loswal.

Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zijn er rondvaarten met sleepboot Credo op de Lek. Er zijn drie afvaarten per avond. Reserveren is noodzakelijk en kan gedaan worden via www.ameidelichtstad.nl/credo.

Vanaf maandag 4 september is vanaf 20.00 uur de scheepsbar open. Dan kan men de foto-expositie bekijken en een demonstratie van de films van Anja & Cees.