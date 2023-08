Verdachte (77) moord in Kinderdijk blijft ontkennen; meer onderzoek nodig

ALBLASSERDAM • De 77-jarige C. de J. uit Alblasserdam blijft ten stelligste ontkennen schuldig te zijn aan de moord op de 74-jarige man, die in december 2022 werd doodgeschoten in een villa aan de Puntweg in Kinderdijk. Er moet meer onderzoek gedaan worden om duidelijkheid te krijgen. Ook zijn belangrijke getuigen nog niet gehoord.

De verdachte was dinsdag 29 augustus , net als de vorige zittingen, persoonlijk aanwezig in de rechtbank van Dordrecht voor een pro-forma-rechtszitting. De Damdorper vertelde al 267 dagen vast te zitten. “Maar dat heb ik voor mevrouw over. Zo’n vriendschap hadden wij. Ik weet uit welke hoek de wind waait, maar daar mag ik niets over zeggen. Mevrouw heeft geen keus. Ze moet mij aanwijzen,” zo vertelde De J. in de rechtszaal.

Jaloezie

C. de J. wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 1 op 2 december 2022 een 74-jarige man uit Overijsse (België) heeft doodgeschoten in de woning van een vrouw op de Puntweg in Kinderdijk. De man, die een hechte vriendschap met de bewoonster had en klusjesman bij haar was, zou jaloers zijn geweest op de nieuwe vriend van mevrouw. Ook werden er veel sieraden meegenomen. De bewoonster zei in eerste instantie geen idee te hebben wie er verantwoordelijk is voor de moord. Een aantal dagen later verklaarde de Kinderdijkse bij de politie dat ze toch weet wie het heeft gedaan: C. de J.

De J. werd een paar dagen later in Limburg opgepakt en zijn huis in de Eksterstraat in Alblasserdam werd binnenstebuiten gekeerd. Het 9mm-pistool waarmee het slachtoffer is neergeschoten is nog altijd spoorloos, net als alle sieraden die in die nacht zijn gestolen. Wel is intussen, na vele maanden wachten, het NFI-rapport over de schotresten beschikbaar gekomen. Daaruit is gebleken dat er schotresten aanwezig zijn op de kleding van verdachte De J.; er werden twee jassen en een bivakmuts onderzocht.

Echter, het NFI weet niet of de aangetroffen resten ook echt horen bij de aangetroffen kogel in Kinderdijk. Letterlijk zegt het NFI daarover dat dat de hypothese dat de kogel en de resten dezelfde bron van herkomst hebben, ongeveer even waarschijnlijk is als de hypothese dat de schotresten een andere bron van herkomst hebben en dus niets met de moord in Kinderdijk te maken hebben.

Extra onderzoek

De Officier van Justitie wil vanwege die onzekerheid in het NFI-onderzoek een extra onderzoek naar de schotresten laten doen. Daarmee hoopt justitie de bron van de schotresten te kunnen achterhalen. De J. had thuis een .22-wapen, waarvan is uitgesloten dat het bij de moord is gebruik. Mogelijk zijn de schotresten afkomstig uit dit wapen. De Officier hoopt dat daar met nieuw onderzoek uitsluitsel over komt. Verder ziet het Openbaar Ministerie, met het aantreffen van schotresten, nieuwe bevestiging dat De J. betrokken moet zijn geweest bij de moord in Kinderdijk.

Sporen politiemunitie

Tijdens de rechtszitting merkte verdachte De J. op dat er ook sporen van politiemunitie op zijn kleding zijn gevonden. In de NFI-rapportage over de schotresten lijkt zijn stelling inderdaad bevestigd te worden. Het NFI schrijft namelijk dat op de ‘tester’(stub) waarmee de buitenzijde van de mouwen van de jas zijn bemonsterd, twee deeltjes zijn aangetroffen met de elementsamenstelling GdZnTi. En die samenstelling hoort bij gemarkeerde munitie, waar de Nederlandse politie mee schiet. Omdat er geen enkele aanwijzing is dat het slachtoffer door een politiekogel om het leven is gekomen, worden deze deeltjes verder buiten beschouwing gelaten door het NFI. Hoe de gemarkeerde deeltjes van de politiemunitie op de kleding terecht zijn gekomen, is niet vastgesteld, maar een mogelijkheid is dat de jas onzorgvuldig in beslag is genomen. Of om het NFI-termen te duiden: ‘een aanwijzing dat er in zekere mate sprake is van secundaire overdracht.’

Getuigen nog niet verhoord

Tijdens de vorige regiezitting in de rechtbank, werd toestemming geven voor het horen van diverse personen. Deze personen zijn tot ongenoegen van de rechtbank en de advocaat van De J. nog steeds niet gehoord. De advocaat van De J. wil de bewoonster van de villa in Kinderdijk en een advocaat die haar verklaring heeft opgesteld, laten ondervragen bij de rechter-commissaris. Ook wil de advocaat de politieagenten die verklaring hebben opgenomen, gaan horen. De rechtbank gaat die verzoeken toestaan.

De raadsman van de verdachte vertelde bij de vorige zitting: “De tweede verklaring van mevrouw is heel anders dan de eerste verklaring. Hoe kan dit? En hoe is het mogelijk dat professionele verbalisanten niets vragen als mevrouw ineens een totaal ander verhaal vertelt over wie de dader kan zijn? Óf haar eerste versie klopt, of haar tweede versie klopt of geen van beide versies kloppen. Ik wil weten hoe dat gesprek met de politie is gegaan. Het is voor mij onbestaanbaar dat je zo’n verklaring voor zoete koek opschrijft,” aldus advocaat Henk Andel.

Schip

Verder wil de advocaat een man uit Alblasserdam laten verhoren over wat er volgens hem nu precies gebeurde rondom de aanlegsteigers in Kinderdijk. Een man uit Kinderdijk heeft bij de politie namelijk verklaard dat er ongeveer drie kwartier voor de moord opmerkelijke dingen plaatsvonden op de Puntweg. Zo zouden er uit een nog steeds onbekend binnenvaartschip één of twee auto’s zijn getakeld. De Alblasserdammer, die met een bootje op het water lag, zou die nacht zo bang zijn geworden, dat hij snel is weggevaren. De rechtbank stond drie maanden geleden al toe dat ook deze man nog eens gehoord gaat worden.

Een raadsel

Ondanks de toestemming van de rechtbank drie maanden geleden, zijn de getuigen nog steeds niet gehoord. Advocaat Andel reageerde daar geïrriteerd op. “Het is, als je van goede wil bent, vrij eenvoudig. Het is mij een raadsel dat er geen enkele mogelijkheid was om de getuigen ruim voor deze zitting te horen.”

De voorzitter van de rechtbank sloot zich daarbij aan: “De rechter-commissaris is hopelijk begonnen met het onderzoek dat de vorige keer is toegewezen. U mag best weten dat ik het ook niet prettig vind om te horen dat de rechter-commissaris nog niet begonnen is. Dat zou sneller moeten. Ik zal dat ook laten weten via de kanalen.” C. de J. merkte als verzachtende omstandigheid nog op dat het vakantietijd is, waarop de voorzitter van de rechtbank zei: “Ja het is goed met ze.”

Observeren

Om een goed beeld van de 77-jarige verdachte te krijgen, is het volgens deskundigen nodig om hem op te nemen in het Pieter Baan Centrum om iets te kunnen zeggen over zijn psychische toestand. Eerder gaf De J. al aan daar helemaal geen zin in te hebben. “Ik mankeer niks en heb geen zin om daaraan mee te werken. Als ik er naartoe mot, ga ik. Dan kunnen ze me observeren, maar verder komen ze niet,” zo stelde hij. Zijn advocaat vulde aan: “Zo’n observatie kost alleen maar tijd en geld en de waarde van het onderzoek is nihil.”

Halverwege de regiezitting draaide de Damdorper bij en zei: “Misschien dat ik in het Pieter Baan Centrum een gesprek ga voeren, maar kan niet beloven dat ik elke dag tijd heb.” De rechter besloot dat De J. inderdaad onderzocht moet gaan worden in het Pieter Baan Centrum. Hoe snel dit kan gebeuren, is niet bekend. Er zijn wachtlijsten. Daarom is nu al zeker dat ook over drie maanden er nog geen inhoudelijke rechtszitting zal gaan plaatsvinden en dus wordt de zitting op 23 november 2023 opnieuw een regiezitting.

Kiezen

Of ooit helder gaat worden wat zich nu precies heeft afgespeeld in de villa aan de Puntweg, is nog maar zeer de vraag. Zolang De J. ontkent en er geen nieuwe verdachten in beeld zijn, moet men het doen met de huidige informatie. Verder hield de voorzitter van de rechtbank de verdacht voor dat hij moet gaan kiezen. “Ik moet u wel voorhouden dat mevrouw (bewoonster villa, red.) tégen u verklaart.” De J. zei: “Dat weet ik, maar ik weet ook waarom.” Waarop de rechter zei: “Het kan goed zijn, dat u moet gaan kiezen tussen uw vriendschap en de verdediging in uw zaak.”

Geen keus

De J. antwoordde: “Ik zit nu 267 dagen vast en dat heb ik voor mevrouw over. Zo’n vriendschap hadden wij. Ik weet uit welke hoek de wind waait, maar daar mag ik niets over zeggen. Mevrouw heeft geen keus. Ze moet mij aanwijzen. Maar als het niet anders kan, komt het wel. Dan weet u waarom en heeft u ook een motief. Zo zit de vork in de steel.”

Betoog

Tijdens de rechtszitting kreeg de verdachte van de rechter lange tijd het woord. De J. stond op en begon uitgebreid uit te leggen hoe alles ongeveer gegaan zou moeten zijn in de villa en waarom hij het niet gedaan kan hebben. Toen de Alblasserdammer na een uitgebreid betoog, nog dieper op de zaak in wilde gaan, sloot de voorzitter af. De zitting was namelijk slechts een pro-forma-zitting. Inhoudelijk wordt de zaak pas op een later moment behandeld. De rechter beloofde dat de verdachte tijdens die inhoudelijke rechtszitting alle tijd en gelegenheid gaat krijgen om verweer te voeren op wat het Openbaar Ministerie aandraagt als bewijs en verdenking tegen De J.

De advocaat van De J. probeerde tegen beter weten in zijn cliënt tijdelijk op vrije voeten te krijgen. De rechtbank oordeelde echter dat er nog voldoende ernstige bezwaren zijn om De J. vast te houden. Onder meer het feit dat de enige getuige van de moord verklaart dat De J. de moordenaar is, maar ook omdat er schotresten zijn aangetroffen en de bus van De J. rond het tijdstip van de moord te zien is op camerabeelden op de Veerdam.

23 november 2023 vindt in Dordrecht een nieuwe regiezitting plaats en worden de laatste bevindingen in het onderzoek gedeeld tijdens een openbare zitting.

