Heropening Hofwegense Molen in Bleskensgraaf tijdens Monumentendag

23 minuten geleden

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 9 september wordt de historische Hofwegense Molen in Bleskensgraaf heropend na een uitgebreide renovatie.

De feestelijke heropening valt samen met de jaarlijkse Open Monumentendag, een gelegenheid om het rijke erfgoed van Nederland te vieren. De heropening van de molen markeert een mijlpaal in het behoud van dit belangrijke culturele erfgoed.

Jan Nederveen, voorzitter van de Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (SIMAV), zal de officiële openingshandeling verrichten om 10.00 uur. De SIMAV zet zich in voor het behoud en de restauratie van historische molens in de regio en is trots om de Hofwegense Molen weer in volle glorie te kunnen presenteren.

De heropening van de Hofwegense Molen biedt een unieke kans voor zowel bewoners als bezoekers om de molen te verkennen en te genieten van diverse activiteiten. Van 10.00 tot 14.00 uur zijn er tal van activiteiten gepland in en rondom de molen, waaronder wol vilten, waarbij bezoekers kunnen deelnemen aan workshops wol vilten. Ook is er een ijscocar en zijn er broodjes worst verkrijgbaar.

Een klassieke knikkerbak staat ter beschikking voor jong en oud, waardoor bezoekers kunnen genieten van een vleugje nostalgie.