Mooie opbrengst collecte voor Kika tijdens Truck & Tractorpulling in Hoogblokland

1 uur geleden

HOOGBLOKLAND • Bijzonder blij is Laurens Vonk dat hij vorige week tijdens de Truck & Tractorpulling in Hoogblokland opnieuw mocht collecteren voor Kika. Het eindbedrag van de inzameling komt dit jaar daardoor uit op 6000 euro.

“Het verbaast mij weer hoe vrijgevig de mensen uit de Alblasserwaard zijn”, aldus Laurens. “Zelf kleine kinderen komen wat in de bus doen. Je voelt je welkom en ze dragen Kika een warm hart toe en dat was ook nu zeker weer te merken.”

Laurens is intussen aan het warmlopen voor de marathon in Wenen. Voor meer informatie of sponsoring: www.runforkikamarathon.nl en dan zoeken op Laurens Vonk.