Inwoners van Molenlanden krijgen vanaf deze week een milieupas

1 uur geleden

Nieuws 377 keer gelezen

MOLENLANDEN • De komende tijd krijgen inwoners van gemeente Molenlanden te maken met veranderingen rond de afvalinzameling. In september ontvangen alle inwoners van Molenlanden die in de bebouwde kom wonen per huishouden een milieupas. Daarna worden in de kernen de verzamelcontainers voor restafval afgesloten. De containers zijn dan alleen nog te openen met de milieupas.

Deze verandering helpt gemeente Molenlanden problemen zoals afvaltoerisme aan te pakken.

Stap voor stap

Op maandag 28 augustus heeft Waardlanden inwoners in de bebouwde kom van Arkel, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar, Langerak, Nieuwpoort, Noordeloos, Ottoland en Schelluinen de milieupas gestuurd, met daarbij een uitleg over het gebruik van de pas. Vanaf 4 september worden in deze kernen de verzamelcontainers voor restafval afgesloten.

Op 4 september stuurt Waardlanden inwoners in de bebouwde kom van Bleskensgraaf, Brandwijk, Groot-Ammers, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Molenaarsgraaf, Oud-Alblas, Streefkerk en Wijngaarden ook de milieupas met uitleg over het gebruik van de pas. Vanaf 11 september worden in deze kernen de verzamelcontainers voor restafval afgesloten.

Verzamelcontainers verdwijnen

De verzamelcontainers voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (pmd) verdwijnen. Uit afvalanalyses is gebleken dat de kwaliteit van pmd in verzamelcontainers onvoldoende is.

Daarom mogen bewoners van een appartement, bovenwoning en woningen binnen de vesting van Nieuwpoort restafval en pmd samen weggooien in de verzamelcontainer voor restafval. Dit afval wordt apart opgehaald en later met behulp van machines gesorteerd. Hierdoor wordt meer gerecycled en hoeft er minder restafval te worden verbrand.

Alle andere grondstoffen zoals glas, textiel, papier en karton kunnen inwoners gewoon blijven scheiden. Ook kunnen inwoners van hoogbouw nu hun groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft) scheiden. Want met de milieupas kunnen zij de nieuwe verzamelcontainers voor gft openen.

Buitengebied

Inwoners van het buitengebied en aan de rand van gemeente Molenlanden hebben in het najaar van 2022 een nieuwe restafvalcontainer bij hun woning gekregen. Zij ontvangen dit najaar ook een milieupas. Met de milieupas kunnen zij de restafvalcontainers in de kernen niet openen. Vanaf 1 december 2023 hebben alle inwoners de pas nodig voor toegang tot de milieustraten van Waardlanden.

Bedrijven

Bedrijven met een contract voor het gebruik van de ondergrondse containers ontvangen van Waardlanden Reinigingsbedrijf BV de komende periode een milieupas. Bedrijven kunnen voor meer informatie terecht op de website www.waardlanden.nl/bedrijven.

Meer informatie en het antwoord op veel gestelde vragen over het nieuwe beleid en de milieupas zijn in meerdere talen te vinden op de website: www.waardlanden.nl/samenafvalvrij.