Voltigeshow Annabeth Kubbe voor ‘eigen publiek’ op Fokveedag in Hoornaar

1 uur geleden

HOORNAAR • Met Annebeth Kubbe heeft de organisatie van Fokveedag Boerenlandfeest voor het pauzeprogramma op zaterdag 16 september een wereldtopper in de voltige in huis gehaald. De Noordelose zal, zo kan gesteld worden, optreden voor eigen publiek.

Annebeth Kubbe heeft in samenwerking met de Belgische voltigeclub ‘Hosewol-Proost’ speciaal voor de 109e Fokveedag een voltigeshow gemaakt. De oudere voltigeurs die meedoen zijn internationale atleten die meedraaien in de top en de jongere voltigeurs die naar Hoornaar komen hebben de ambitie om de topsport in te gaan.

Kubbe zelf is tweevoudig Nederlands kampioen, haalde een vijfde plek tijdens de Wereldbekerfinale en werd vorige maand achtste op het Europees kampioenschap in Zweden.

Het gezelschap zal het publiek in Hoornaar een combinatie laten zien van dans, voltige en dressuur. “Uiterst belangrijk voor ons is de harmonie met het paard. Het paardenwelzijn staat bij ons altijd op nummer één”, aldus Annabeth Kubbe. “In de artistieke show hopen we onze liefde en passie voor de paarden en voor onze sport te laten zien.”

