Hardinxveldse organist Ro Romijn schrijft levensverhaal

1 uur geleden

Nieuws 74 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Meer dan tweehonderd pagina’s schreef Hardinvelder Ro Romijn (1959) vol in zijn levensverhaal ‘Anders nog iets?’ Een boek vol nostalgie. Tijdgenoten uit de streek zullen veel herkennen in de verhalen over dorp, school en kerk.

Kenmerkend voor het verhaal van Romijn is de belangrijke rol die muziek in zijn leven speelt en het middenstandsgezin waarin hij opgroeide. Een aanleiding om daarover te schrijven? “Die is er niet eens zozeer”, zegt hij bijna verontschuldigend. “Ik schrijf altijd al veel op, dat heb ik van mijn vader geërfd, die deed dat ook.”

Tale Kanaäns

Enkele jaren geleden begon Romijn met het opschrijven van zijn herinneringen. “Over muziek, mensen die belangrijk voor me waren, verhalen uit het dorp, een beetje nostalgie. Het hangt van citaten en quotes aan elkaar, ook de ‘tale Kanaäns’ (taalgebruik uit behoudende orthodox-calvinistische kringen, red.) komt erin voor. Verder staan er veel liedteksten en gedichten in.” Zijn vrijwilligerswerk als organist krijgt ook veel aandacht. Aanvankelijk was hij organist in de hervormde kerk van Boven-Hardinxveld, later werd hij dat in de PKN-gemeente in Giessen-Oudekerk. In 2018 vierde hij zijn veertigjarig jubileum als organist.

Onwennig

Zijn brood verdiende Romijn jarenlang in het familiebedrijf, ‘Romijn Woninginrichting’. Toen dat in 2019 de deuren sloot, had hij een periode meer tijd om te schrijven. “Ik ben de verhalen gaan structureren, maakte een print voor mezelf, liet het eens aan iemand lezen. Mensen zeiden: ‘Joh, daar moet je wat mee doen’.” Aanvankelijk dacht hij 25 exemplaren te maken voor familie en vrienden, uiteindelijk raapte hij alle moed bij elkaar en stuurde het naar een uitgever. “Ik kwam op de site van Boekscout terecht, die is heel uitnodigend. Al snel toonden ze interesse.” Dat het boek er nu is vindt hij onwennig. “Ik blijf liever op de achtergrond. Maar nu moet ik meewerken aan de marketing: kranten bellen en boekhandels benaderen.”

Harde rotbanken

De verhalen zijn een neerslag van een gelukkige jeugd in een behoudend dorp met weinig verkeer, veel groen en vrijheid. En steeds is daar weer de muziek. “Mijn vader was ook een liefhebber. Ik was nog jong toen er een bandrecorder in huis kwam. Toen ik negen was nam mijn vader me mee naar de Matthäus-Passion; drie uur zitten op harde rotbanken. Toch vond ik het geweldig.”

Inspirator

Al jong kreeg Romijn orgelles. Eerst van Cees de Ruyter, later van Piet Meijer, Jan Bot en Jan Bonefaas. Vooral de laatste stimuleerde hem om zelf muziek te schrijven, wat Romijn nog altijd graag doet. Opvallend genoeg is zijn grootste inspirator een man van wie hij nooit les kreeg: de Hardinxveldse componist, organist en kunstenaar Henk Klop (1946-2017) . In de woonkamer van Romijn vallen naast het grote orgel de schilderijen van zijn grote inspirator op. “Als jochie ging ik naar zijn concerten, ik volgde hem in de media en heb uiteindelijk contact gelegd. Het klikte gelijk. Zijn persoonlijkheid, muziek en schilderkunst fascineerden mij. Ik kwam er bijna wekelijks. Hij inspireerde mij zeer op muzikaal gebied. Als je zo intensief met zo’n markante persoonlijkheid optrekt, heeft dat onvermijdelijk invloed op je.”

Dominees

Als organist had Romijn veel en goed contact met dominees. In Hardinxveld waren dat onder anderen Luuk Romein en Henk Binnekamp (beiden overleden), recenter in Giessen-Oudekerk Pim Verhoef en Bert Lammers. Hij beschrijft ook een zware periode, voorafgaand aan de kerkscheuring van 2004, een tijd die hij ‘zacht gezegd, erg moeizaam’ vond. Een deel van de Hardinxveldse hervormden vertrok uiteindelijk naar de Hersteld Hervormde Kerk. “Dat was verschrikkelijk.”

Los Incas

Uit de verhalen blijkt dat Romijn veel muziekstijlen waardeert. “Ik beschrijf een middag in november, in de jaren zestig. Ik liep op De Buurt, het werd schemerig en ik hoorde muziek uit een huis komen.” Met een schittering in zijn ogen: “Ik bleef maar drentelen bij dat huis, de muziek fascineerde me. Het was El condor Pasa van Los Incas. In de verhalen komt heel veel muziek voorbij, van The Beatles tot Bach, van Messiaen tot Abba, van Philip Glass tot Simon & Garfunkel.” Zijn vrouw Konnie lacht. “Jij kunt niet in de auto zitten zonder een cd op te zetten.”

‘Anders nog iets?’ is vanaf 22 september te bestellen bij de boekhandel en boekscout.nl