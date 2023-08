Ludieke show in Giessen-Oudekerk: ‘The Masked Oudkerker’

GIESSEN-OUDEKERK • Giessen-Oudekerk maakt zich op voor een uniek en ludiek spektakel. Woensdagavond 6 september staat namelijk ‘The Masked Oudkerker’ op het programma van de feesttent in het dorp. Bezoekers kunnen raden wie er in het brandweerpak zit of wat de ware identiteit is van de leeuwenkoning.

Van woensdag 6 tot en met zaterdag 9 september aanstaande organiseert de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk volop activiteiten in de feesttent. Naast diverse vertrouwde en altijd geslaagde onderdelen zoals een kindermiddag, de bingoavond, playbackshow en dorpsbarbecue heeft de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk eenmalig ‘The Masked Oudkerker’ toegevoegd aan het tentprogramma. Tien bekende Oudkerkers of personen die een warme band met het dorp hebben, zullen volledig vermomd ten tonele verschijnen.

Potentiële kandidaten

Anke van Garderen is voorzitter en Jan van der Vlies secretaris van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk. “Er wordt ondertussen in het dorp volop gespeculeerd over wie er in de pakken zullen zitten”, zegt Anke lachend. Jan voegt toe: “Het leuke is dat wij het zelf ook niet weten. De organisatie is namelijk in handen van twee dorpsgenoten en één ander bestuurslid van de Oranjevereniging. Buiten dit enthousiaste trio weet dus niemand het.”

Anke: “De organisatoren hebben enige tijd geleden een lijstje met potentiële kandidaten opgesteld en zijn een rondje gaan bellen. We hebben begrepen dat de eerste tien benaderde personen meteen volmondig ja hebben gezegd. Ze schijnen zelf ook erg uit te kijken naar hun deelname.”

Stemvervormer

Aan de hand van een muziekfragment, voorwerp en cryptische omschrijvingen is het aan het publiek om te raden wie er in de pakken zitten. Het publiek kan ook vragen stellen aan de mysterieuze deelnemers waarbij de antwoorden te horen zijn met stemvervorming en herkenning dus lastig is. Aan het einde van de avond worden de antwoordformulieren opgehaald en begint het nakijken. Na de pauze volgt dan de ontmaskering. “De deelnemers die het minst vaak goed geraden zijn, worden als laatste ontmaskerd”, legt Anke uit. Jan: “Het wordt een ludieke show voor jong en oud en ik verwacht dat er nog lang over gesproken zal worden. Hier moet je echt bij geweest zijn.”

De inloop is op woensdag 6 september aanstaande vanaf 19.45 uur en om klokslag 20.00 uur wordt de avond geopend en maakt de leeuwenkoning als eerste van de deelnemers zijn opwachting. Na afloop is er tijd om na te praten en favoriete nummers af te spelen op de aanwezige jukebox. De toegang is gratis.

Programma

• Woensdagmiddag 6 september 14.00 uur: Kindermiddag met Drumtastic, kinderdisco en kinderbingo.

• Woensdagavond 6 september 19.45 uur: The masked Oudkerker.

• Donderdag 7 september 19.45 uur: Bingo met Tommy Netten.

• Vrijdag 8 september 21.00 uur (tent open 20.00 uur): Q-Music.

• Zaterdag 9 september 14.00 uur: Playback show, aansluitend Dorps BBQ.

• Zaterdag 9 september 20.00 uur: Niks aan de Zeis.

Meer informatie over het volledige programma van de feesttent in Giessen-Oudekerk is te vinden op de website www.giessen-oudekerk.nl.