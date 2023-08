Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam zoekt parttime directeur

1 uur geleden

Nieuws 279 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Kopen Knop in Hardinxeld-Giessendam is op zoek naar een parttime directeur. Wegens pensionering van de huidige directeur is er een vacature voor deze functie.

De museumdirecteur is de centrale spil in de museale organisatie en heeft veel interne en externe contacten met de vrijwilligers en met instellingen en organisaties.

Het museum kent en platte organisatie, waarbinnen per taakonderdeel de werkzaamheden worden begeleid door vrijwillige coördinatoren. De museale taken zijn van uiteenlopende aard, waarvoor zelfstandig opererende vrijwilligers zorgdragen. Veel van het werk gebeurt in teamverband, maar er zijn ook werkzaamheden die individueel worden verricht.

Voor de uitvoering van deze deeltijdfunctie wordt uitgegaan van 20 uur per week, Over de directiefunctie is op de website van het museum meer te lezen: www.koperenknop.nl.