KWF bedankt vrijwilligers tijdens bijeenkomst in Giessenburg

1 uur geleden

GIESSENBURG • In aanloop naar de collecteweek was afgelopen donderdag in de Til in Giessenburg een bijeenkomst voor de (oud-)collectanten vanuit het dorp. Het KWF team van Giessenburg heeft een groot aantal trouwe collectanten, die al 10, 20, 30 en zelfs 40 jaar langs de deur gaan. Een mooi moment om ze eens in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet.

De KWF collecteweek is van 3 tot en met 9 september en net als vorige jaren komen ze langs met een QR code. Een bijdrage overmaken kan ook naar het rekeningnummer van het KWF NL44INGB0000026000.

Voor een aantal straten in de nieuwbouw zoekt men nog mensen. Belangstellenden hiervoor kunnen contact opnemen met Margreeth Aantjes via Margreeth1966@gmail.com.