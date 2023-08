Het Wijngaardse gospelkoor Chananja repeteert weer

WIJNGAARDEN • Het repetitieseizoen van gospelkoor Chananja uit Wijngaarden is weer begonnen. Het regiokoor, dat onder leiding staat van Carine Schutte, repeteert iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Wingerds Hof, Dorpsstraat 31 te Wijngaarden.

Iedereen in de leeftijd van 15 tot en met 50 jaar is van harte welkom. Belangstellenden, die kennis willen maken met het koor, kunnen iedere repetitieavond sfeerproeven.

Het eerste optreden is al snel. Op 10 september werkt het koor mee aan een startdienst in de Maranathakerk in Nieuw-Lekkerland. Tijdens de optredens wordt het koor begeleid door de vaste begeleidingsband bestaande uit drums en percussie, toetsen, gitaar, bas en trompet. Het gevarieerde, Nederlandstalige repertoire van Chananja bestaat uit opwekkingsliederen, swingende gospels, nummers van Sela en enkele countryachtige, licht klassieke en relipop-nummers.

Voor meer informatie kan men mailen naar info@chananja.com of door een bezoek te brengen aan de website https://koorchananja.wordpress.com.