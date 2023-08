Wmo-platform Liesveld fuseert met Nieuw-Lekkerland om voort te bestaan

NIEUW-LEKKERLAND • Vanwege een tekort aan bestuursleden hebben de Wmo-besturen van Liesveld en Nieuw-Lekkerland besloten de krachten te bundelen en tot een fusie over te gaan. Hiermee is voorkomen dat het platform geheel uit voormalig Liesveld verdwijnt.

Vanaf 1 januari 2013 zijn er lokale platforms voor de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de voormalige gemeente Molenwaard actief in Nieuw-Lekkerland en Liesveld.

De Wmo-platforms werken nauw samen met de Adviesraad Sociaal Domein in Molenlanden. Zij zorgen dat als er lokale zaken zijn op gebied van Wmo, jeugdzorg of andere lokale problemen op het gebied van Wmo, dat deze informatie/vragen worden verzameld en worden doorgegeven aan de Adviesraad Sociaal Domein, die op haar beurt rechtstreeks weer adviseert aan de gemeente. Behoud van leefbaarheid is van belang voor inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Nu de Wmo-platforms in Nieuw-Lekkerland en Liesveld zijn verenigd, is men nog op zoek naar een aantal betrokken mensen uit de voormalige kern Liesveld, onder andere Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak, die het platform willen versterken. Dat kan zijn op het gebied van de Wmo, jeugdzorg, GGZ.

Het platform vind het belangrijk om voeling te houden met de inwoners en daar ook signalen van te krijgen. Dingen die goed gaan of juist niet binnen het hele sociaal domein. Iedereen mag deze zaken altijd bij het Wmo-platform melden. Ook organiseert het platform inloopavonden over een bepaald onderwerp.

De voorzitter van het platform is de huidige voorzitter van platform Nieuw-Lekkerland: Jan Simons. Hij is bereikbaar via 06-34224298 en jsimons@solcon.nl. Het secretariaat is in handen van Nelly Stam, bereikbaar via nellystam@msn.com of 0184-683504. Contactpersoon voor voormalig Liesveld is Bali Herlaar, bereikbaar via 0184-684661.