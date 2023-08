‘Qmusic-stel’ Nico en Lennette trouwt in stijl bij de Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN/OTTOLAND • De ‘Boer zoekt Vrouw’-actie van radiostation Qmusic van ruim drie jaar geleden, waarbij Nico Plooij uit Ottoland aan zijn vriendin Lenette Knaap uit Uitgeest gekoppeld kon worden, is vrijdag 25 augustus uitgemond in een huwelijk.

Dit gebeurd in stijl. Er stonden een brandweerwagen en politieauto’s opgesteld bij het recreatieterrein, waar de fotoshoot plaatsvond. Nico is brandweerman in zijn dorp Ottoland en Lenette werkt bij de politie.

De ‘Boer zoekt Vrouw’-achtige actie van Qmusic vond in het voorjaar van 2020 plaats, toen de Ottolandse melkveehouder meedeed aan een spel tijdens de ochtendshow van Mattie en Marieke. Daar kwam de vrijgezelle status van Nico ter sprake. Spontaan besloten de twee dj’s hem te helpen bij zijn zoektocht naar een partner.

Een aanbod dat Nico met beide handen aangreep. “Ik heb de boerderij van mijn ouders overgenomen en zit hier nu een jaar alleen. Dat is best wel eenzaam, zeker omdat we hier middenin de polder, vlakbij de N216 zitten. Niemand komt hier of je moet hier echt een boodschap hebben. Ik hoop echt iemand te vinden om hier samen verder te gaan”, zo liet hij toen weten.

Na het maken en online zetten van een ‘kennismakingsvideo’ op de boerderij kwamen er vele reacties binnen bij het landelijke radiostation. Vijf dames reisden uiteindelijk af naar Ottoland voor de speeddate. Uiteindelijk bleef Lenette over, waarmee Nico nu getrouwd is.